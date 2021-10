Arequipa: la meta es la vuelta a clases en 3.000 colegios

Elizabeth Huanca U.

Las autoridades de Arequipa están decididas a lograr que los escolares vuelvan a las aulas durante el último trimestre del año.

La meta es ambiciosa. El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez explicó que la proyección es abrir entre 2,500 a 3,000 instituciones educativas (60%) en toda la región. La decisión implicaría que 160 mil escolares inicien clases semipresenciales. Si el nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo se muestra en contra, el funcionario asegura que se declararán en rebeldía.

El retorno gradual a las aulas debe darse con la vacunación a escolares del quinto de secundaria; primero y segundo de primaria, priorizando a población de 16 , 7 y 8 años. Esta labor ha sido encomendada al gerente regional de Salud, Christian Nova, quien sustentará el pedido ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Congreso.

La idea es que se autorice a la región a inmunizar a este grupo etario con dosis remantes, una vez se concluya la vacunación de rezagados, que inicia el lunes 11 de octubre. Nova señaló que darán un tiempo prudente para lograr una respuesta del Ejecutivo. Si esta no llega, afirma, la ejecutarán “así le cueste el cargo y demandas administrativas, judiciales y penales”. La vacuna para escolares es una forma de dar seguridad a los padres y estudiantes. No obstante, no será condicionante para aplicar la semipresencialidad, aclara Sánchez.

Mil escolares

El gerente de Educación señala que la estrategia para cumplir la meta educativa, encargada por el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, apunta a priorizar el regreso a las aulas de alrededor de 600 Pronoeis (Programas no escolarizados) de niños de 2 a 5 años, Centros de Educación Básica Especial (Cebe) y colegios privados.

A la fecha, en la región, hay 323 instituciones educativas aptas, donde 8,000 escolares realizan clases semipresenciales. En Arequipa Metropolitana, la I.E Medalla Milagrosa de Hunter, dio el gran salto y permitió que 40 niños de 3 años regresen a clases. A esta institución le ha seguido los pasos, el Prescott donde escolares de todos los niveles iniciaron labores semipresenciales desde 4 de octubre.

No obstante, el lunes 18 de octubre, tras culminar vacaciones, alrededor de 1,000 escolares de las II.EE San José (Cercado) y Juan XXIII (Paucarpata) iniciarán este proceso. En el primer colegio lo harán alumnos de inicial, primaria y 4to y 5to de secundaria. En el segundo, solo secundaria.

Sánchez admite que no se ha dado prioridad a las II.EE nacionales ubicadas en el centro de la ciudad. Es el caso de los colegios, Independencia Americana, Juana Cervantes y demás, pues antes se deben preparar estrategias para garantizar el transporte seguro en buses. Se pedirá a la Municipalidad de Arequipa otorgue permiso para las movilidades escolares.

Tampoco están priorizados los colegios nacionales. Antes se hará un diagnóstico de estos. Y es que, un buen número es usado a la fecha como vacunatorio y al menos 238 presentan problemas de infraestructura. “Todos las II.EE que inicien deben garantizar las condiciones sanitarias, de lo contrario no podrán volver”, agrega.

Presencialidad

En el caso de la Provincia de la Unión donde el 99% de colegios han abierto sus puertas a la semipresencialidad, la GREA apunta a pasar a la presencialidad, es decir con clases diarias, pero estableciendo turnos para cumplir con un aforo de 50%.

Puno: no distribuyeron chips para universitarios en UNA

La Contraloría General identificó 2110 chips con internet correspondiente a los meses de julio y agosto de 2021 que no fueron distribuidos a los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno. Eso habría generado pérdidas económicas por S/. 170.000

Sin embargo, al no distribuirse los chips podría conllevar al riesgo que se efectúe el pago correspondiente a los meses de julio y agosto por el plan de internet sin ser utilizados, hecho que podría continuar por los meses posteriores hasta cumplir el tiempo contratado de ocho meses, lo cual afectaría económicamente a la entidad.

El informe emitido fue notificado al rector UNA Puno, para que, en el marco de sus facultades controladoras.