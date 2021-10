Rayo mata a madre de familia cuando pastoreaba sus ovejas en La Libertad

Una humilde madre de familia murió luego de ser alcanzada por un rayo, cuando pastoreaba sus ovejas, en el caserío La Conga, del distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, región de La Libertad. El hecho ocurrió a aproximadamente a las 5 de la tarde del miércoles 6 de octubre.

La fallecida fue identificada como Felícita Monzón Cruz, de 47 años, quien deja en orfandad a cuatro hijos, dos mayores de edad y los otros dos de 17 y 13 años, quienes se quedaron en poder de sus abuelitos por la muerte de su madre.

Según comentaron los familiares de la víctima a Hco Tv, la fémina debía regresar de trabajar a las 5 de la tarde, pero al no aparecer, salieron en su búsqueda y recién a las 7 de la noche la encontraron tendida al costado de un camino.

El cadáver fue hallado con su ropa destruida; al lado estaba su sombrero y su celular con visibles muestras de haber recibido la fuerte carga eléctrica.

Uno de sus hijos mayores que trabaja en otra provincia llegó para visitarla y se encontró con la noticia que su madre había muerto.

“Me duele mucho perder a mi madre, era madre y padre, ella me apoyó mucho. Yo no estuve por acá, estuve trabajando en una mina en Quiruvilca para ayudar a mi madre y a mi hermana menor, pero justo ayer vine a visitarla. Quería darle una sorpresa y me comunican que falleció”, dijo el retoño de la difunta.