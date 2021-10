Poder Judicial de Perú: ¿cómo postular a las convocatorias laborales del PJ?

El Poder Judicial del Perú (PJ), entidad encargada de administrar justicia en todo el país, ofrece periódicamente diversos puestos de trabajo en la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS). ¿Cómo postular a sus convocatorias? En la siguiente nota te explicamos los documentos que necesitarás, los pasos que debes seguir para participar de estos concursos y el LINK para encontrar las ofertas de empleo disponibles.

Existen puestos de trabajo para los distintos órganos del Poder Judicial en todos los departamentos del Perú, con el objetivo de hallar a las personas más capacitadas que faciliten el funcionamiento óptimo de su servicio, el cual tiene la misión de proteger los derechos y bienes del ciudadano mediante la aplicación de las leyes y la resolución de conflictos con imparcialidad.

¿Cuáles son las funciones del PJ?

La principal función del Poder Judicial es la de ejercer y administrar justicia en el país de acuerdo con la Constitución y las leyes. Para este fin, se encarga de resolver litigios, proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades de cada sector de la sociedad, a través de sus distintos órganos jurisdiccionales, los cuales poseen su propia estructura, funciones y competencias.

Mediante todas estas acciones, el PJ garantiza la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional con el fin de contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional.

El Poder Judicial tiene la misión de ejercer y administrar justicia en todo el país. Foto: La República

¿Cómo saber qué convocatorias laborales del PJ están vigentes?

El Poder Judicial realiza periódicamente distintas convocatorias laborales como parte de su política de promover y desarrollar a los trabajadores, así como buscar personas competentes dispuestas a comprometerse y desarrollarse profesionalmente.

Para conocer cuáles son las convocatorias internas, externas y CAS vigentes del Poder Judicial, puedes acceder al siguiente link oficial. Una vez allí, selecciona el tipo de convocatoria en el cual deseas participar y luego busca los concursos disponibles en el menú desplegable.

Cada concurso cuenta con uno o varios puestos disponibles para postular y presentará los enlaces con los detalles del proceso de selección, la base y cronograma del concurso, y otros comunicados.

En el sistema PSEP del Poder Judicial aparecen todas las convocatorias vigentes. Foto: captura PJ

¿Cómo lograr una vacante laboral en las convocatorias del PJ?

En su página oficial, el Poder Judicial explica los pasos a seguir para participar en una de sus convocatorias CAS:

Leer las bases de la convocatoria

Este documento, disponible en la página web de la convocatoria, contiene el cronograma, tabla de puntajes, perfil del puesto, condiciones del contrato y demás información de importancia para participar del proceso de selección.

Registrarse

Una vez has pulsado postular, aparecerá una pantalla de inicio de sesión donde deberás completar los datos solicitados y crear una clave personal para reingresar al sistema si vas a modificar tus datos o reimprimir tu reporte.

Formulario de inicio de sesión en el sistema PSEP del Poder Judicial. Foto: captura PJ

Llenado de datos

Debes completar correctamente todos los datos que se te solicita. Solo podrás colocar la información académica que puedes sustentar con diplomas, certificados o constancias. Además, deberás ingresar solo la información laboral afín a la solicitada en el perfil del puesto al que postulas; desde la experiencia más reciente a la más antigua, y debe ser sustentada con la constancia de trabajo.

Impresión del reporte de postulación

Tras el registro, deberás imprimir el reporte de dos hojas con la información consignada, pues es requisito indispensable al presentar las imágenes de la documentación que sustente los registros hechos al momento de la postulación. Si no tienes una impresora cerca, podrás reingresar al sistema PSEP desde otro lugar para la impresión.

Presentación virtual de hoja de vida documentada

Tras el registro, deberás presentar la documentación en el momento establecido por la comisión CAS ad hoc en el cronograma. Los documentos serán los siguientes:

Documento de identidad nacional

Declaraciones juradas (Anexo 01 y 02 de las bases)

Reporte de postulación debidamente llenado y, de ser posible, suscrito por el/la postulante

Constancias, diplomas o certificados que sustenten solo la información declarada en la web

Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda

Documento que acredite su condición de discapacidad o licenciado/a de las FF. AA., en caso aplique

Licencia de conducir, en caso corresponda

Certificaciones solicitadas.

Si el postulante no presenta alguno de los documentos solicitados o no cumple este paso, será descalificado automáticamente. Además, no se tomarán en cuenta las copias o certificados sobre información no registrada en la web.