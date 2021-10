Minedu sobre profesor de la UNI que dijo frases racistas: “Rechazamos todo acto de discriminación”

El Ministerio de Educación (Minedu) rechazó este jueves los comentarios Walter Huallpa, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); la institución consideró a dichas expresiones como “discriminatorias” y “racistas”. Previamente, se había informado que el docente pidió a sus alumnos “de provincia” hablar “como si estuvieran en Lima”.

“Todo acto de discriminación y racismo debe ser rechazado y derivado a las instancias correspondientes para las investigaciones y sanciones que marque la ley, de acuerdo al artículo 323 del Código Penal. Los hechos acontecidos en la clase virtual de la Universidad Nacional de Ingeniería contravienen con los principios y fines de la universidad, estipulados en los artículos 5 y 6 de la Ley Universitaria, entre ellos el pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión”, se lee en el pronunciamiento que el Minedu lanzó a través de sus redes sociales.

En el documento en mención, el sector dirigido por Carlos Gallardo instó a la UNI a “tomar las medidas correctivas correspondientes” para que hechos como el protagonizado por Huallpa Gutiérrez no vuelvan a suceder.

Pronunciamiento del Ministerio de Educación.

Horas antes del pronunciamiento ministerial, la UNI sostuvo que realizan investigaciones internas al respecto y aseguró que tomarán las acciones pertinentes. La casa de estudios también indicó que, a la fecha, no han recibido ninguna denuncia formal sobre este caso.

“La UNI condena tajantemente cualquier acto de discriminación que provenga de algún miembro de la comunidad universitaria, sea dentro como fuera de nuestro recinto estudiantil”, reza el comunicado universitario.

Comunicado de UNI.

El video viral y el pronunciamiento de Walter Huallpa

A primeras horas del reciente jueves 7, en redes sociales se difundió un video captura de una clase de la UNI por Zoom, en la que Walter Huallpa, quien tiene casi 25 años de docencia en esa casa de estudios, les dijo a sus alumnos que “traten de hablar como si ya estuvieran en Lima”.

“Aprovechando que habló Dulanto, sobre todo los que vienen de provincias o los que están en provincias, traten de hablar como Dulanto, así, rápido. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos. Va a parecer que ya estuvieran en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, manifestó el docente.

Horas después, en diálogo con La República, el profesor reconoció que con esas frases discriminó a sus estudiantes.

“Por supuesto”, respondió ante la pregunta de que si consideraba que sus expresiones son discriminatorias. “En los pocos segundos que se ve en el video, son totalmente discriminatorios, pero si usted abre la ventanita del chat, se podría apreciar por qué lo digo”, añadió el docente.