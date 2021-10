Lambayeque: piden 14 años de cárcel para policías por compras sobrevaloradas

El fiscal anticorrupción de Lambayeque, José Guevara Gilarmas, presentó la acusación contra los policías y proveedores implicados en la compra sobrevalorada de elementos de bioseguridad durante el estado de emergencia por el coronavirus durante el 2020. Son acusados de integrar la red criminal Los Verdes del Covid.

Acusación

De acuerdo al pedido enviado al Poder Judicial, el fiscal pide 14 años de cárcel efectiva para el comandante PNP Marcel Carbajal Tarazona, el coronel PNP Apolinar Díaz Linares, y los suboficiales PNP Jean Oswer Yampufé Sánchez, Eduardo Nicanor Fuentes Carmona, Reinulfo Hoyos Gil y César Augusto Acosta Cajusol.

Además, se propone que los policías sean inhabilitados para ejercer la función pública por 12 años y que paguen 900 días multa con montos que van de S/ 29.925 y S/ 50.625.

También se solicita diversas penas para los siguientes proveedores: Giovana Genoveva Luna Rojas (13 años), Denissis Paola Mccoy Milanés (7 años) y Fiorella Portilla Vidal (3 años). Los procesados son acusados de colusión agravada y simple. Se pide que paguen una reparación civil de S/800. 000 a favor de la Unidad Ejecutora 028 – II Dirección Territorial Policial (Dirtepol) Chiclayo.

Irregularidades se cometieron en agravio de Policía de Lambayeque. Foto: La República

La investigación señala que los procesados habrían concertado de manera ilícita con varios proveedores para defraudar al Estado por S/ 756.791,65. El caso comenzó luego de que la Dirtepol efectuara un desembolso de S/ 125.000 para la compra de desinfectante. El proceso se dio a favor de una empresa que no contaba con el registro sanitario para la elaboración del producto.

La Fiscalía también verificó que la Dirtepol compró mascarillas que no eran aptas para uso personal, ya que no ofrecían protección frente a partículas pequeñas y no tenían ajuste hermético, según un informe técnico.

Para la Fiscalía también se sobrevaloró la compra de lejía, guantes, jabón, papel higiénico, entre otros insumos adquiridos durante el período de la emergencia sanitaria por el coronavirus.