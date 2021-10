Comas: vecinos piden mayor seguridad para la zona tras constantes robos

Un ladrón intentó asaltar a un padre de familia y a su hija cuando ambos ingresaban a su vivienda ubicada en Comas. Sin embargo, el hampón terminó huyendo del lugar cuando el celular de la joven cayó por una rendija.

Según las imágenes compartidas por América Noticias, un sujeto descendió de un mototaxi y los amenazó con un arma para llevarse el celular. El hombre enfrentó al facineroso y, en ese momento, la joven aprovechó en lanzar su teléfono móvil por la rendija de una ventana. Minutos después, el delincuente se percató de ello y se dio a la fuga.

PUEDES VER: Oficial detenido por abusar de su hija se suicidó en la carceleta

“Me percaté de la acción, traté de ganarle el brazo, pero no pude. Me esquivó y, como me mostraron un revólver, ya no hice nada más”, comentó el progenitor a América.

Vecinos de la zona también comentaron que un día antes del suceso, otro de los residentes del lugar fue víctima del robo de su camioneta. Una cámara de seguridad del lugar registró cuando dos sujetos manipularon el vehículo y se lo llevaron.

“Días antes se llevaron la camioneta de mi inquilino, ahora no tiene con qué trabajar”, argumentó.

Finalmente, los ciudadanos se vieron en la obligación de colocar cámaras de videovigilancia, letreros, tranqueras y una alarma. Además, pidieron a las autoridades fortalecer el resguardo policial y de serenazgo por la zona.

“Nos da miedo hasta dejar nuestras casas, no podemos salir con nuestros hijos. Nosotros hemos pagado todo lo de seguridad aquí. No podemos vivir tranquilos, queremos seguridad”, indicaron.