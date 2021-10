Argentina: hombre disparó contra una adolescente peruana de 16 años y la dejó parapléjica

Lamentable. El último sábado 2 de octubre, Sara Lozano (21) y su hermana de 16 años fueron invitadas a los 50 años del tío de Jocelyn, una de las mejores amigas de la primera joven por ser del mismo equipo de futsal femenino. Sin embargo, nunca pensaron que ir desde Balvanera hasta a la villa Zavaleta en Barracas, Argentina, le costaría casi la vida a la menor.

Ellas acudieron al lugar y estaban disfrutando el buen ambiente de la fiesta. Lozano (21) relató al diario El Clarín que la casa de los parientes de su mejor amiga tenía la puerta abierta para que corra aire; no obstante, la reja que daba a la calle se mantenía cerrada. Pasada la medianoche, apareció un vecino del sector.

“De repente vemos un hombre a los gritos, junto a la reja, exigiendo de mala manera que bajemos la música. A los gritos seguía y se va con una amenaza: ‘Si no la bajan amanecen todos muertos’. Yo pregunté quién era y me dijeron que era un vecino que vive enfrente, con algunos problemas, pero no le dimos mayor importancia”, dijo.

PUEDES VER Oficial detenido por abusar de su hija se suicidó en la carceleta

No obstante, pasaron 50 minutos y ocurrió una tragedia. Sara recuerda estar conversando con Jocelyn mientras que su hermana estaba cerca de ellas en la pista de baile. De un momento a otro, la joven mira hacia la puerta, ve al hombre que se estira y que saca un arma para disparar.

“Sentí entre ocho y diez estruendos. Creo que mi reacción fue volar contra una pared, intentar cubrirme”, mencionó. En ese instante, Sara siente como una bala roza contra su cabeza, pero el disparo impacta contra su hermana menor. La joven intentó tapar la herida con rapidez para que se evite perder mucho sangre. La Policía llegó rápido, pero la ambulancia demoraría.

“Entonces decidí llevarme a (mi hermana) al hospital, contra lo que me decía la Policía, que me insistía con que esperara a que llegara la ambulancia. ‘Yo me hago responsable’, les grité”. Por esta acción, la adolescente logró salvarla; sin embargo, la bala daño varias partes del cuerpo, incluido, la médula ósea.

PUEDES VER Panamericana Sur: choque entre camión y cisterna provoca extensa congestión vehicular

La joven también reveló que su hermana no volverá a caminar, pero “estarán para apoyarla y para que pueda salir adelante”.

El agresor huyó de su vivienda en una moto y por ahora, su paradero es desconocido. Sara (21) pide que pronto lo atrapen para que su hermana obtenga justicia. La Policía allanó la casa del hombre y encontró municiones y droga que servirán como evidencia.