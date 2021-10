Transportistas de Arequipa paran desde el 8 de noviembre

El gremio nacional de Transportistas y Conductores Arequipa acordó un paro indefinido desde este 8 de noviembre ante el incremento del precio de los combustibles. Su representante, Héctor Velásquez, sostuvo que sus integrantes protestarán contra el Gobierno apostados a un lado de la Panamericana Sur en el kilómetro 48 del distrito de La Joya.

“No vamos a bloquear la carretera”, sostuvieron.

Velásquez planteó una reforma tributaria porque en el costo de la gasolina está gravado de 45% de impuestos. “Es por eso que cuesta tan caro. Nos hemos vuelto como una caja para las arcas del estado”.

Indicó que también piden la eliminación de monopolios de grandes empresas. Acusó que mediante sus empresas sub contratan a camiones y así merman sus ganancias. Por último indicó que la presencia de camioneros bolivianos los afecta porque no solo vienen con combustible boliviano más barato sino que no pagan impuestos. Esperan que más gremios se les unan.