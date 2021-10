Sutrán: ¿cómo consultar papeletas por placa a nivel nacional?

Si te desplazas periódicamente por las carreteras del Perú, debes tener en cuenta el papel de la Sutrán, entidad encargada de hacer respetar las normas viales en beneficio de los usuarios. Dicho organismo puede aplicar diversas multas a los conductores que incumplan con las reglas. ¿Cómo consultar si tengo papeletas de manera online y gratuita? Aquí te lo indicamos.

Una papeleta o multa es una sanción monetaria que el conductor y/o el propietario del vehículo debe pagar cuando se comete una infracción de tránsito. Su monto dependerá del tipo y gravedad de la falta cometida y la entidad que la exigirá puede variar según el lugar donde te encuentres. Para evitar problemas con la Sutrán, en esta nota te indicamos paso a paso cómo saber si tienes papeletas pendientes únicamente con tu placa.

¿Cómo consultar papeletas por placa en SUTRAN?

Para consultar si tienes papeletas de Sutrán por infracciones viales, puedes consultar tu récord de infracciones de forma gratuita en la página oficial del organismo (www.gob.pe/sutran). Para ello, sigue estos pasos:

Entra al portal de Sutrán y busca la opción solicitar tu récord de infracciones de la Sutran

Una vez dentro, pulsa consulta el récord de infracciones

En la siguiente pantalla, ingresa tu placa vehicular en el recuadro y el código que aparece en la imagen

Presiona buscar y podrás conocer si cuentas o no con infracciones de Sutrán.

De esta forma podrás saber cuánto debes pagar, de ser el caso, y así evitar posibles intereses por no pagar multas. El récord que se te mostrará comprende el historial de infracciones desde el 2016; no se consideran las ocurridas antes de dicho año, ni la deuda en cobranza coactiva.

Plataforma de Sutrán para la consulta del récord de infracciones. Foto: captura de Sutran

¿Qué niveles de infracciones vehiculares existen?

En el Perú existen tres niveles de infracciones vehiculares:

Infracciones leves (L)

Estas incluyen estacionar mal el vehículo en lugares autorizados, utilizar el carril de giro para seguir la marcha, dejar las puertas abiertas del vehículo y obstaculizar el tránsito, y muchas otras. La multa para estas situaciones equivale al 4% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Infracciones graves (G)

Aquí se comprenden situaciones como no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, no hacer las señales ni tomar precauciones al hacer giros, no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, y varias otras. Para estos casos se aplica una multa equivalente al 8% de la UIT.

Infracciones muy graves (M)

Entre estas se encuentran situaciones como conducir en estado de ebriedad, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, manejar sin licencia de conducir o con una retenida o suspendida, entre varias otras. Las multas para estas situaciones pueden ser del 12%, 18%, 24%, 50% y hasta el 100% de la UIT.

Las infracciones vehiculares pueden ser leves, graves o muy graves. Foto: difusión

¿Qué es la SUTRAN y qué sanciones aplica?

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) es un ente fiscalizador y sancionador que supervisa el cumplimiento de la normatividad de los servicios de transporte y tránsito terrestre de competencia nacional, con el fin de resguardar la seguridad y la calidad de los servicios a favor de los usuarios.

Esta entidad impone sanciones al incumplimiento de las normas de transporte y tránsito terrestre, con el propósito de dar un tratamiento equitativo y razonable, desincentivar la ocurrencia de infracciones y cuidar la seguridad de las personas. Tales sanciones incluyen:

Amonestaciones a la empresa.

Multa al conductor o al peatón.

Cancelación definitiva del título habitualmente.

Suspensión de la licencia de conducir.

Cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del conductor.

Suspensión de la concesión, autorización o permiso.

Inhabilitación para brindar el servicio de transporte.

Inhabilitación para brindar el servicio de transporte o realizar las actividades vinculadas al transporte.