Surquillo: detienen a delincuentes en pleno asalto a tienda y uno dijo que solo entró a dormir

Dos delincuentes ingresaron a una tienda de mayólicas, ubicada en el distrito de Surquillo, en dos oportunidades en el lapso de 20 minutos para robar algunos artefactos electrónicos y dinero. Forzaron el candado de la puerta principal, entraron, huyeron y luego decidieron regresar por más objetos de valor.

Durante la madrugada de este jueves 7 de octubre, agentes del serenazgo de Surquillo vieron el hecho delictivo a través de su sistema de cámaras de seguridad y llegaron hasta la cuadra 7 de la avenida Tomás Marsano , a fin de intervenir a la pareja de hampones.

“A través del seguimiento de las cámaras se notó que los sujetos entraron por la puerta y hemos venido lo más rápido posible. El agente municipal me dice ‘adentro hay un sujeto’ y le pregunto ‘quién está ahí' y este me responde que vive ahí, pero el vecino negó esto”, dijo uno de los serenos.

Finalmente, los agentes municipales llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de que trasladen a Miguel Augusto Sánchez Gallo y Miguel Enrique Vera Napana la comisaría del sector.

“No he robado nada, solo he estado durmiendo ¿Has visto? No tengo nada, me he quedado jato, hermanito”, dijo uno de los ladrones a fin de excusarse ante las autoridades.