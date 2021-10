PUCP inicia investigación preliminar contra estudiantes por difundir información sobre aborto seguro

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) abrió una investigación preliminar a estudiantes del Centro Federado de Estudios Generales Letras por difundir información sobre los procedimientos que autoriza la Organización Mundial de la Salud (OMS) para llevar a cabo un aborto seguro con pastillas.

Este proceso tiene como finalidad “decidir formalmente el inicio de un procedimiento disciplinario a través de la imputación de cargos”, según señalan las autoridades universitarias a través de un documento difundido por Se acabó el silencio, colectivo de estudiantes de la misma casa de estudios.

“Ayer lxs representantes fueron informados de la apertura de un procedimiento por difundir información pública, científica y validada por la OMS, ONU y CIDH sobre el aborto”, señalaron mediante sus redes sociales.

De acuerdo a Justicia Verde, colectivo de defensa legal por el derecho a decidir, la OMS publicó en el 2018 un Manual de práctica clínica para un aborto seguro en el que se detallan las dosis y las formas de como administrar el misoprostol para una interrupción segura del embarazo.

En tanto, la PUCP se manifestó sobre el tema a través de diferentes tweets en el que aseveran que la expedición de informes sobre medicamentos solo debe ser realizado por el personal de salud.

“Los artículos 24° y 33° de la Ley 26842, Ley General de Salud, establecen que la expedición de informes sobre la prescripción o experimentación de medicamentos o productos destinados al tratamiento de enfermedades, son atribución del ejercicio profesional de la medicina. Es en este contexto que la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios ha actuado en cumplimiento de sus funciones, ordenando el retiro de la publicación, pues induce al uso de un medicamento que puede exponer al peligro a estudiantes y generar un daño a su integridad”, escribió la casa de estudios.