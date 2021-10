Profesor de la UNI pide a sus alumnos “de provincia” que hablen como si “estuvieran en Lima”

En redes sociales se difundió un video captura de una clase de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por Zoom, en la que el docente de Física Walter Huallpa Gutiérrez dijo a sus estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sobre todo a quienes no viven en Lima, que “traten de hablar como si ya estuvieran” en la capital.

“Aprovechando que habló Dulanto, sobre todo los que vienen de provincias o los que están en provincias, traten de hablar como Dulanto, así, rápido. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos. Va a parecer que ya estuvieran en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, manifestó el docente.

Ante ello, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica emitió un comunicado en el que “lamentan” las declaraciones de Huallpa Gutiérrez.

“(...) un acento no define tu calidad de persona ni capacidades y que, contrario a lo que pueda pensar el docente antes mencionado, tus padres no estarán orgullosos de ti solo por ‘hablar de otra forma o con otro acento’, sino estarán orgullos de ti porque, sin importar las condiciones y los problemas, has logrado alcanzar tus metas”, agregó la agrupación de representación estudiantil.

Hasta el momento, la Universidad Nacional de Ingeniería no se ha pronunciado por este hecho.

Huallpa Gutiérrez: “Pido disculpas”

A raíz de la viralización del video, Walter Huallpa Gutiérrez, en diálogo con La República, reconoció que con esas frases discriminó a sus estudiantes. Según comentó, dicha clase la dictó la mañana del reciente miércoles 6 de octubre.

“Por supuesto”, respondió ante la pregunta de si consideraba sus expresiones como discriminatorias. “En los pocos segundos que se ve en el video, son totalmente discriminatorios, pero si usted abre la ventanita del chat se podría apreciar por qué lo digo”, agregó el docente que trabaja en dicha universidad por casi 25 años.

De acuerdo a su declaración, el video no muestra que, antes de comentar aquello, “arengaba” a sus alumnos a realizar un mejor trabajo audiovisual en el que tenían que aparecer.

“Han sido hechos en un marco más grande, pero aún eso, circunscribiéndonos en esos pocos segundos, siento que he cometido un gran error, que ya la institución verá cuál es la falta a la que tendré que someterme. De eso no puedo escapar”, continuó el docente, quien confirmó que la UNI le abrió un proceso por sus comentarios.

Asimismo, tal como lo hizo a través de Facebook ante el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se disculpó con la comunidad universitaria “por esas frases hirientes”.

“Permítanme disculparme ante ustedes por esas frases hirientes que salen fuera de contexto. [...] No volverá a suceder”, añadió.