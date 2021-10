Joven pide ayuda para que veterinario de Brasil opere del corazón a su perrito

Una familia guarda la esperanza de que su pequeño perro chihuahua, Simón, pueda ser intervenido quirúrgicamente por un veterinario especializado en cardiología de Brasil, quien posee la tecnología y la destreza para operarlo a través de una cirugía menos complicada que la que realizan en el Perú. El pequeño fue diagnosticado hace varios años con ducto arterioso persistente congénito.

Para que esta operación laparoscópica pueda ser realizada en nuestro país, la dueña de ‘mon’ Simón (mi Simón, en francés) busca más personas cuyos canes hayan sido diagnosticados con este mal congénito. Si las encuentra, el traslado del especialista brasileño hacia Lima sería viable.

“Es una malformación en el corazón que es como una bomba de tiempo. Se puede intensificar a los dos años, a los tres, a los siete. Lo que me han contado es que aquí en el Perú la operación es a corazón abierto, abriéndolos. La verdad es que me muero de miedo y le he dado la mejor calidad de vida”, dijo Estefanía Rodríguez, dueña de Simón.

PUEDES VER: Mascotas serían tratadas como hijos en caso de divorcio en España

A pesar de estos contratiempos, ella le brinda la mejor calidad de vida que puede a su mascota de tres años y esta lleva su tratamiento con el veterinario especializado Ricardo Martínez, que lo diagnosticó con el referido mal.

Hace una semana, narra Estefanía, que desde la veterinaria de Martínez, Cardio Imagen, le dieron una luz de esperanza, pues le comunicaron que el especialista de Brasil podría llegar a Perú si es que junta un grupo de personas que estén dispuestas a realizarle un procedimiento menor, laparoscópico, a sus perritos.

“Me dijo que había una posibilidad chica si es que se encontraba a más perritos con esta condición que estén dispuestos a operarse. Es una esperanza”, dijo Estefanía. “Esta oportunidad nos ha dado una luz de esperanza para tratarlo”, añadió.

Las personas interesadas en participar en consultas o cirugía con el especialista extranjero pueden escribirle a Estefanía al 988 182 781.