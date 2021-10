La Victoria: roban minivan con mercadería valorizada en S/ 17.000 y dinero en efectivo

En cuestión de segundos, delincuentes robaron una minivan en la cuadra 11 del jirón Pisagua, en el distrito de La Victoria. De acuerdo a información de La República, uno de los criminales descendió de una mototaxi para ir hacia el vehículo. Allí, forcejeó la puerta e ingresó al auto para llevarse la mercadería textil que estaba dentro, valorizada en S/ 17.000, así como dinero en efectivo que ascendía a S/ 5.000.

William Alania Osorio (42) dio a conocer los detalles sobre el robo. Según la víctima, el último miércoles 6 de octubre en horas de la noche, él llego a su vivienda para estacionar su vehículo y supervisar algunas cosas de su taller. No obstante, tras una hora, se percató de que su auto ya no estaba.

“He venido con la minivan, cargado de mercadería de S/ 17.000, más S/ 5.000 en efectivo. Subí y luego de 20 minutos bajé. Ya no estaba el vehículo y desesperado me fui donde el Serenazgo”, mencionó.

PUEDES VER La Victoria: falso cliente asalta mueblería y deja sin sueldo completo a trabajadores

Las cámaras de seguridad registraron el robo. En las imágenes se observa que un sujeto manipula y abre la puerta del conductor, enciende el vehículo sin las llaves y fuga con lo robado en dirección hacia la avenida México. Detrás, le sigue la mototaxi, donde se encontraba su cómplice.

“Cuando yo ingreso a este lugar, me cuestionan los serenazgos”, realtó. El agraviado dijo también que el personal de la comisaría de Apolo (La Victoria) se negó a recibirle la denuncia, pues le indicaron que su caso debía tomarlo la Diprove de la PNP.

“Me acerqué a la comisaría de Apolo para hacer la denuncia como corresponde y resulta que los policías me dijeron que no podía ponerla allí, que tenía que irme a la Diprove, poniéndome un obstáculo. Colocada allí la denuncia, al oficial le pregunté sobre las pruebas de las cámaras y me indicaron que yo debía realizar ese trabajo, debía solicitarlas”, aseguró.

PUEDES VER La Victoria: hombre queda grave tras ser baleado por presuntos sicarios

Por último, el agraviado pide a las autoridades fortalecer la seguridad en esta zona del distrito. Agentes de la Diprove llegaron al lugar para solicitar las cámaras de video de la calle y la zona. Asimismo, lo trasladaron a la dependencia policial para realizar la denuncia e iniciar las investigaciones.