Defensoría sobre profesor de la UNI: “Palabras expresadas a sus alumnos son discriminación”

La Defensoría del Pueblo expresó este jueves que los comentarios del docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Walter Huallpa Gutiérrez a sus alumnos “constituyen un acto de discriminación”. El profesor había pedido a sus estudiantes “de provincia” que hablen como si “estuvieran en Lima”.

Asimismo, el organismo autónomo dirigido por Walter Gutiérrez solicitó a las autoridades competentes y a la mencionada universidad que investiguen y “sancionen ejemplarmente” al docente.

“ No se pueden tolerar expresiones discriminatorias por ningún motivo. [...] Pedimos a afectadas/os comunicarse con nosotros al 0800-15170 para intervenir en el caso”, se lee en el pronunciamiento de la Defensoría.

Publicación de la Defensoría del Pueblo. Foto: Defensoría

El video viral y el pronunciamiento de Walter Huallpa

A primeras horas de este jueves, en redes sociales se difundió un video captura de una clase de la UNI por Zoom, en la que Walter Huallpa, quien tiene casi 25 años de docencia en esa casa de estudios, le dijo a sus alumnos que “traten de hablar como si ya estuvieran en Lima”.

“Aprovechando que habló Dulanto, sobre todo los que vienen de provincias o los que están en provincias, traten de hablar como Dulanto, así, rápido. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos. Va a parecer que ya estuvieran en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, manifestó el docente.

Horas después, en diálogo con La República, el profesor reconoció que con esas frases discriminó a sus estudiantes. Según comentó, dicha clase la dictó la mañana del reciente miércoles 6 de octubre.

“Por supuesto”, respondió ante la pregunta de que si consideraba que sus expresiones son discriminatorias. “En los pocos segundos que se ve en el video, son totalmente discriminatorios, pero si usted abre la ventanita del chat, se podría apreciar por qué lo digo”, agregó el docente.

También confirmó que la UNI le abrió un proceso por sus comentarios. Sin embargo, hasta el momento, dicha casa de estudios no se pronuncia.