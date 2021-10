Surco: hombre murió arrollado por camión al cruzar por debajo del puente Benavides

Trágico final encontró un hombre tras ser atropellado por un camión en la Panamericana Sur, a la altura del Puente Benavides, en el distrito de Surco. El hecho ocurrió cerca a las 2.30 p. m. de este miércoles 6 de octubre y generó pánico en los presentes que transitaban por el lugar.

El conductor del camión, identificado como Santos Peña, relató a las autoridades que la víctima apareció de un momento a otro siendo imposible evitar el accidente.

“Ha estado sorteando los carros y yo estoy en mi carril normal. Se enganchó en la parte delantera del camión. Como unos 100 metros se ha caído. Tenía una botella en su mano. No tengo nada que temer. He ido a una velocidad normal. El señor no sé de dónde ha aparecido”, expresó el conductor al personal de Serenazgo de Surco.

Al lugar llegaron agentes de la Policía del Escuadrón de Emergencia, la Brigada de Rescate y personal de serenazgo para atender la situación. Este último cerró el carril de norte a sur hasta el levantamiento del cadáver.

Desafortunadamente, los paramédicos de la comuna no lograron identificar a la víctima, cuyo cuerpo sin vida fue trasladado a la Morgue Central. Se supo que tendría entre 40 y 50 años.

“Estaba en posición casi fetal. A la llegada, visualizamos que la persona ya estaba sin signos vitales. El piloto del camión nos refiere que el señor estaba zigzagueando los vehículos”, indicó Héctor Ibáñez, miembro de la Brigada de Rescate de Surco.

La Policía realiza las investigaciones del caso para hallar la responsabilidad del chófer del camión de placa C9M-707.