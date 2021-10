Desde marzo del 2022, el sueldo mínimo de docentes será de S/ 2.500

Tras más de un año de reclamos por mejoras salariales durante la pandemia, los más de 400.000 profesores de colegios públicos recibirán un nuevo aumento. En el 2022, su sueldo mínimo se elevará en dos tramos: en marzo será S/ 2.500 y en noviembre S/ 2.600. Esto, sin embargo, ha sido calificado como insuficiente por su gremio, dadas las promesas del Ejecutivo y los gastos de la educación a distancia.

Durante su presentación en la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el ministro de Educación, Juan Cadillo, aseguró que se ha asignado S/ 571 millones para dicho incremento y que en el presupuesto del 2023 se deberá continuar con el alza del piso salarial. “La carrera pública docente aún tiene una brecha salarial importante con respecto a carreras de mayor demanda. Menos del 3% de estudiantes de secundaria quiere ser docente”, afirmó.

Agregó que entre 2014 y 2020 el salario se ha elevado un 54%. “Esto ha permitido subir la posición de los docentes públicos en cuanto al ingreso de los profesionales y técnicos del percentil 49 en 2014 al 62 en 2020″.

No obstante, hay que añadir que este año no hubo aumento debido a que no fue aprobado en el presupuesto 2021 dadas las restricciones por elecciones, según la gestión anterior.

El 2017, tras la huelga magisterial, así como el 2019 y el 2020, el piso salarial también se incrementó en dos tramos, generalmente, de S/ 100 cada uno. El último se dio en noviembre del año pasado, a solo un mes de que acaben las clases, como se tiene previsto para el 2022.

“Falta voluntad política”

Con este primer tramo, que se aplicará en marzo próximo, el sueldo mínimo quedaría en S/2.500. Esto lo percibirán aquellos maestros nombrados de la primera escala que cumplen jornadas laborales de 30 horas. Los seguirán los de la segunda escala con S/ 2.750 hasta llegar a los grupos más reducidos, como la sétima con S/ 4.750.

En tanto, los contratados (sin estabilidad laboral) recibirán entre S/ 2.500 y S/ 3.300, de acuerdo a sus horas de trabajo.

Luego, en noviembre del 2022, cuando el sueldo básico pase a S/ 2.600, cambiarán los montos de forma proporcional. Sin embargo, alrededor de la mitad de la población docente se concentra en las primeras escalas; es decir, en las de menores sueldos.

Para el Colegio de Profesores del Perú, este incremento en dos tramos resulta insuficiente y contradice lo prometido por el presidente Pedro Castillo en campaña (1 UIT, o sea, S/ 4.400). “No hay voluntad política de mejorar las condiciones económicas, a pesar de que en este tiempo los maestros deben financiar gastos por su labor como banda ancha de internet en su domicilio, adquisición de herramientas tecnológicas, luz”, dice el decano Helí Ocaña.

Debido a que aún está en discusión, pide que se reconsidere el presupuesto en educación y que, en el caso del salario, sea equivalente o, por lo menos, se plantee una estrategia para llegar al 80% de 1 UIT, como se prometió el 2017. Este monto también lo propone el Sutep.

Priorizar zonas rurales

Si bien hay que tomar en cuenta que las jornadas laborales y el tipo de cambio varían, en países como Bolivia un maestro gana en promedio 333 dólares; en Argentina 384 dólares; en Chile, 1.109; mientras que en Perú 581.

Para Martín Vegas, coordinador del programa Horizontes de Unesco, un camino para determinar el sueldo justo de un docente es compararlo con profesiones equivalentes como, por ejemplo, las Ciencias Sociales.

De esta manera, si se toma en cuenta los ingresos mensuales de egresados entre 2017 y 2019, los de las carreras de educación primaria o secundaria están en los últimos lugares, según el portal estatal ponteencarrera.pe.

Vegas señaló que se han dado esfuerzos e, incluso, la remuneración promedio en la educación pública es mayor que en la privada; no obstante, todavía falta priorizar a las zonas rurales y que el progreso en la carrera docente llegue a un número aun más significativo de docentes: en las escalas más altas (las de mayor sueldo) se ofertan muy pocas plazas. “La situación salarial está entre mala y mediana, porque ha habido un esfuerzo de mejorar. No está estancada. Sin embargo, aún hay una brecha. Lo prioritario es mejorar la remuneración en zonas rurales. Los bonos no compensan el tipo de trabajo. Hay lugares donde no postulan los profesores”.

Agrega que el gobierno actual aún no plantea con claridad cuál será su meta de remuneración cuando concluya su gestión.

Urge sustituir al 39 % de locales educativos

Por otro lado, el Minedu informó que el 71% de locales educativos requiere intervención en su infraestructura; mientras que el 39%, sustitución total. “Cerrar esta brecha costará S/ 113.252 millones”, señaló Juan Cadillo en el Congreso, donde agregó que al ministerio se le ha asignado un presupuesto de S/ 12.534 millones al 2022.

En la Comisión de Educación se insistió con el debate de 4 proyectos que buscan extender el bachillerato automático hasta el 2023. El congresista José Luis Elías, fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista, pidió que la medida sea aprobada. El Minedu ha opinado en contra. Al final, la discusión se postergó hasta el martes 19.