Restaurantes Central y Maido entre los mejores del mundo

El restaurante peruano Central, de los chefs Pía León y Virgilio Martínez, fue elegido el mejor de Sudamérica, de acuerdo al ranking The World’s 50 Best Restaurants 2021.

Además fue ubicado en el puesto cuatro de la lista de los 50 mejores restaurantes del globo, mientras que el restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, llegó al puesto sétimo de la prestigiosa lista.

The World’s 50 Best consideró que “los platos de Central están llenos de una increíble biodiversidad” con “herencia peruana chapada a la perfección”. El establecimiento de los esposos peruanos es considerado, en una perspectiva mundial, una oda al Perú.

También resaltó que “el menú representa lo mejor de los ecosistemas peruanos y que el equipo de Central se enfoca bastante en la sostenibilidad. El reciclaje, el compostaje y el cierre del ciclo de los ingredientes de desecho son una segunda naturaleza”.

Por otro lado, resaltó la fusión de las herencias culturales peruanas y japonesas del chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura en su restaurante. Maido es un restaurante de comida nikkei y una tercera realidad producto de la fusión entre los sabores del Perú y de Japón.

Mitsuharu Tsumura

En el evento también se eligió a Pía León mejor chef mujer del mundo (Best Female Chef 2021) gracias a su trabajo en su restaurante Kjolle.

León, de 34 años, ya había sido galardonada como la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica en el 2018, en la ceremonia de premiación de los Latin America’s 50 Best Restaurants en Colombia. Un año después, su restaurante Kjolle recibió el premio Highest New Entry Award en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2019.

“Más juntos que nunca, directo a Lima a abrazar a todo el team Central Casa Túpac”, puso Virgilio Martínez junto a Pía León en sus redes sociales.

El primer puesto de esta prestigiosa lista 2021 lo ocupó Noma, de Dinamarca.