Los Olivos: acusan a presunto policía de matar a su vecino de diez disparos

Con información de Gianella Aguirre / URPI-LR

En Los Olivos, un presunto policía discutió con su vecino, quien se encontraba bebiendo agua en los exteriores de una vivienda. Tras el tenso diálogo, el agresor sacó su arma de fuego y disparó diez veces contra el adulto, quien corrió en busca de ayuda, pero falleció camino al hospital. La familia pide justicia y apoyo de las autoridades, pues el occiso deja dos menores en la orfandad.

El suceso ocurrió en horas de la madrugada de miércoles 6 de octubre. Se presume que el policía se encontraba en estado de ebriedad cuando utilizó su arma reglamentaria. La víctima responde al nombre Andrés Carrión Medrano, de 30 años. Solo tenía dos hijas, a quienes criaba solo luego que su esposa falleciera de COVID-19.

Según los vecinos, cuando ocurrió el asesinato, el joven estaba recolectando dinero para colaborar con un morador fallecido recientemente. Del agresor solo se conoce el nombre y la edad: Davis, de 28 años, quien, de acuerdo con los testigos, de manera recurrente presentaba actitudes violentas.

“Yo quiero que lo metan a la cárcel. Mi hijo tiene dos niñas, ahora cómo vamos a mantener. Yo soy mayor de edad. (...) Vino a descansar a tomar agua. (...) Yo no vivo acá, he venido cuando me llamaron. Él trabaja de albañil conmigo. (Él) era tranquilo”, sostuvo Andrés Carrión Olivera, padre del fallecido.

En tanto, la hermana de la víctima detalló que el efectivo y el joven se agredieron. Tras ello, el agente sacó el arma y le disparó.