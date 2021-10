Chiclayo: largas colas en tercer día de atención sin previa cita en Reniec

En el tercer día consecutivo de atención sin previa cita en la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con sede en Chiclayo, se volvieron a registrar largas colas minutos antes del inicio de la atención, la cual se dispuso desde las 8.45 a. m. hasta las 4.45 p. m .

Además de las aglomeraciones, se pudo constatar que las puertas de la entidad no se abrieron a la hora indicada . Por otro lado, se conoció que Reniec entregaría tickets de atención; sin embargo, según los propios usuarios no se logró concretizar, por lo que denunciaron que algunas personas ocupaban sitios que no les correspondían.

Buscan acelerar trámites de la población. Foto: Reniec

Un equipo periodístico de La República recorrió el centro histórico donde se ubica la sede y advirtió que las filas inician en la avenida Balta y continúan por las calles Elías Aguirre y 7 de Enero.

PUEDES VER Lambayeque: cuestionan peatonalización de la calle Elías Aguirre

Reniec planteó estas actividades de reactivación progresiva para cubrir la demanda poblacional que busca iniciar trámites como entrega del DNI y otros.