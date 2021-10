Los Olivos: asesinan y le roban celular a joven que se dirigía a su primer día de trabajo

Derick Eduardo Tellez Vigo es el nombre del joven de 27 años de edad que fue asesinado por un delincuente que le robó el celular el último sábado 2 de octubre en la urbanización Micaela Bastidas, en el distrito de Los Olivos. Los vecinos se encuentran consternados y exigen mayor seguridad a las autoridades.

La familia contó que la víctima había salido con dirección al paradero, pues era su primer día de trabajo en la Municipalidad de La Victoria. Eran las 6.05 a. m. y las cámaras captaron al joven caminando con una mochila y el celular en la mano.

En el video también se observa al delincuente de gorra blanca, quien al parecer había bajado momentos antes de un vehículo Toyota Yaris de color negro, el mismo que también aparece en las imágenes. El malhechor camina hacia el cruce de los jirones Las Malvas y Los Claveles, donde estaba el agraviado, y desde ahí lo persigue.

El ladrón no tuvo reparos en abalanzarse sobre el estudiante, pero este se defendió lanzándole un puñete. En respuesta, el hampón le disparó en el pecho y le arrebató el equipo. La bala dañó órganos vitales, por lo que al poco tiempo Tellez Vigo perdió la vida.

El ruido alertó a los residentes del lugar, quienes dieron aviso a la Policía y, posteriormente, a los deudos.

Su madre indicó que su hijo recientemente había retomado la carrera de Administración y era una persona a la que le gustaba compartir con los suyos en casa. Asimismo, era deportista y destacaba en el surf.

“Mi hijo ha sido surfista toda la vida. Aquí es donde él inició este deporte. Él aprendió aquí a surfear, a romper olas, y era muy querido aquí también”, comentó Leslie Vigo, quien junto a otros familiares realizaron un homenaje a Derick en la playa de Ancón, donde su hijo practicaba el deporte que tanto le gustaba.

Parientes y vecinos colocaron un arreglo floral en el punto donde el joven fue asesinado. Ellos expresaron su indignación por no vivir tranquilos a causa de la delincuencia. Exigen mayor patrullaje y la instalación de una caseta de seguridad.

“En la madrugada yo vivo con los nervios en mi cama porque se escuchan los gritos que piden ayuda porque te roban o se pelean. El alcalde no hace nada, lamentablemente”, dijo una vecina a América Noticias.

“Yo voy al mercado que está acá a la esquina sin celular. Todo el mundo sale sin celular porque tienen miedo; pánico tenemos los vecinos”, dijo otra mujer.

A su vez, la madre del fallecido denunció que las cámaras de seguridad de la municipalidad no funcionan y se sumó al llamado a las autoridades a fin de que más personas no pierdan la vida a manos del hampa. “Esta vez ha sido mi hijo y lamentablemente ya no lo tenemos, y esto no me lo va a devolver. Eso lo tengo claro. Pero sí está mi hija, están otros jóvenes, y no solamente jóvenes, adultos, quien sea”, manifestó.