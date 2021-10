Ministro del Interior: La seguridad ciudadana no se puede resolver con un estado de emergencia

El ministro del Interior, Juan Carrasco, informó que no aplicarán un estado de emergencia por la seguridad ciudadana, puesto que esta medida no permite que se resuelva el tema de la delincuencia. En esa línea, mencionó que seguirán combatiendo la criminalidad y están trabajando para presentar mejoras en el sector.

“ El tema de la seguridad ciudadana no se puede resolver con un estado de emergencia . Yo no puedo declarar un estado de emergencia y resolver ese tema. Es decir, no puedo sacar a los tanques o al Ejército para resolver este tema de seguridad. En ningún país desarrollado del mundo se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para brindar ello”, dijo en conferencia de prensa.

“En el caso de Perú, nosotros tenemos casos de delincuencia organizada. Estamos con todos los sistemas legales, técnicos y especiales de investigación. Estamos trabajando y tenemos reuniones con las unidades especializadas”, detalló.

Así también, el titular del sector aseguró que atienden las denuncias para actuar contra estas bandas. Del mismo modo, anunció que se implementarán nuevos programas en el Callao para que las llamadas de alertas sean directas.

“El Callao siempre ha sido una zona convulsionada y se necesita otro tipo de tratamiento. Otro tipo de estrategia y por eso, hemos estado viendo la región de Callao para ver estos temas. Estamos viendo la problemática del 105 y recibiendo ayuda para la instalación del programa. Esto derivará directo hacia las oficinas y las unidades especializadas”, sostuvo.

PUEDES VER Mafias utilizan ‘Pasamayito’ para sacar de Lima autos robados hacia la Carretera Central

Por último, respecto al tema de uso de protocolos en protestas, afirmó que no se empleará al Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú. Además, aseguró que están revisando la utilización de bombas lacrimógenas.