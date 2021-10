Fiscalía Ambiental amplió investigación por caso paneles y MPCH incumplió con remitir documentos

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Lambayeque (FEMA) amplió a 60 días más la investigación preliminar por el delito de contaminación ambiental en el caso de los paneles publicitarios que se encuentran en mal estado. También señaló que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) incumple con remitir la documentación completa para desarrollar este proceso.

Tras la denuncia de la regidora Karina Villegas respecto a 27 paneles en la Ciudad de la Amistad, lo cual representa un peligro para la población, dicha Fiscalía dispuso 60 días para desarrollar las diligencias, que se cumplieron el 1 de setiembre del año en curso.

Sin embargo, este plazo se prorrogó por el mismo número de días debido a que el ayuntamiento no derivó los informes requeridos por la Fiscalía para el desarrollo de las diligencias.

“La municipalidad no envía la totalidad de los documentos. Hay mucha demora, pues no envía los informes completos relacionados al registro de más de 50 paneles”, enfatizó el fiscal coordinador , José Félix Tejada.

En esa línea, manifestó que hasta a la fecha se detectó que hay paneles que no cuentan con autorización y están mal ubicados, también hay paneles sin autorización y bien ubicados, así como paneles mal ubicados y sin autorización.

“Es importante que la comuna cumpla con sus funciones. Las autoridades no deben esperar que la Fiscalía intervenga para recién actuar, cuando son ellas las que no multan o no aplican la norma”, enfatizó.

Opinión técnica

Con el Informe n.° 172-2021, el jefe del Centro de Defensa Civil, Manuel Yerrén Callacná, informó del mal estado de los paneles, incluso enfatizó que algunos ocasionan desorden urbano por su mal aspecto y deben ser retirados.

Por ejemplo, mencionó que el panel ubicado entre la avenida Grau y la acequia Pulen solo tiene un parante oxidado y sin mantenimiento. La misma situación —precisó— ocurre con los paneles publicitarios instalados en la intersección de la avenida Grau y calle Talara, avenida Francisco Bolognesi y en la intersección de las avenidas Pedro Ruiz y Bolognesi.

En la última dirección en mención se constató una estructura metálica, cuyos elementos de sujeción del cartel están deteriorados, por lo que deben ser retirados. En tanto, en la avenida Salaverry se verificó que hay paneles que son un peligro y pueden desprenderse por demasiada carga muerta.