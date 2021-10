Cusco: denuncian cobros por atención de pacientes con COVID-19 en hospital regional

Cusco. La desesperación de familiares por salvar la vida de pacientes con COVID-19 los puede hacer vulnerables al aprovechamiento. Alejandrina Carbajal denunció que le pidieron 20.000 soles para que su hijo de 31 años, quien falleció, pueda ser trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a una cama de Cuidados Intermedios (UCIN) del Hospital Regional.

“Mi hijo estaba fuera de peligro. Es más, me dijeron que ya había salido del cuadro de contagio. El 6 de setiembre ya debió pasar a UCIN, pero como no pagué lo que me pidieron lo seguían teniendo en UCI. Ahí mismo recibió terapia y comía”, narró la madre.

Contó que todo el tiempo que estuvo en el Hospital Regional de Cusco, tras ser referido de Quillabamba (La Convención), la atención estuvo condicionada al pago de presuntos sobornos. Los pagos ilegales se habrían realizado directamente al médico Tayoshi Camero Echegaray.

“Le pagué S/ 300. El doctor Tayoshi me pedía por sus horas complementarias que, según me decía, le dedicaba a la atención de mi hijo. Me mandaba videos para mostrarme la mejoría de mi hijo. Yo al verlo mejor cumplía con lo que tenía ”, acusó Alejandrina.

Según la denunciante, el galeno también le pedía regalos. “En la puerta del hospital le he dado quesos, mandarinas, café, chocolate, plátanos y cuatro litros de miel. Todos los pacientes saben que ese doctor pide regalos, a otros les pedía cuyes”, agregó.

Alejandrina también dijo que el médico le pidió que le pague S/ 150 a su esposa (médico sin vínculo con el hospital) para que le haga terapias al paciente. “Es una mafia que te cobran por aquí y por allá. Había que pagarle al médico por sus complementarios, a su esposa por la terapia, a las enfermeras para cuidarlo mejor; y a pesar de que di lo que tenía, cometieron una negligencia y por eso mi hijo está muerto”, insistió.

Este caso ya se encuentra en el Ministerio Público. La Segunda Fiscalía Provincial dio apertura a una investigación preliminar por la presunta negligencia. Sin embargo, la denunciante pide que los cobros sean esclarecidos por otras instancias.

Al respecto, el director del hospital no quiso responder. Dijo que el caso está en investigación y será la misma que determine si ocurrieron o no los cobros ilegales.