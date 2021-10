INS: Hay transmisión del virus y se deben mantener cuidados

La COVID-19 no se está manifestando con casos severos o muertes, pero el virus sigue presente en la comunidad y la gente debe mantener los cuidados.

La infectóloga Lely Solari, investigadora del Instituto Nacional de Salud (INS), advierte que el virus está mutando en nuevos sublinajes y ello significa que sigue habiendo transmisión en la población.

“Como vemos la aparición de nuevos sublinajes, esto quiere decir que hay diversidad genética en el virus que está circulando en la comunidad (...) La gente puede creer que no hay transmisión y que por eso no hay casos (en UCI) y no hay muertos, pero según lo que estamos viendo, no es así”, explicó a La República.

Gracias a la vacunación y a las infecciones previas, está habiendo casos que son asintomáticos o son casos leves y no todos buscan un diagnóstico. “La gente lo tiene (el virus), pero no hace sintomatología”.

Desde el INS advierten que el virus está mutando en nuevos sublinajes, lo que significa que sigue habiendo transmisión en la población. Foto: Carlos Contreras/La República

Como se sabe, en el último reporte del INS los casos de la variante delta se elevaron a 930 a nivel nacional y se hallan en todas las regiones, a excepción de Amazonas. Y esto tendría una razón. “Nosotros creemos que Amazonas es la única que no ha presentado (la variante) porque manda pocas muestras. Esta semana vamos a procesar y seguramente vamos a ver (casos delta)”, agregó Solari.

Asegura que lo que están viendo en el INS es que estas infecciones todavía no se traducen en muertes o casos severos, pero si esa cadena de transmisión se da en personas no vacunadas ahí sí podría haber un aumento de casos y decesos.

“Combinando esta variabilidad genética del virus, los pocos casos, más la inmunidad de la población, hace que todavía no haya casos severos. Tenemos que ver qué pasará en las próximas semanas. La gente está confiada y se está reuniendo”.

Variante en regiones

En tanto, en las regiones se vienen registrando más casos delta. En Lambayeque subieron de 31 a 43, según el último reporte del INS. También se confirmaron 10 casos más de la variante delta, en la región San Martín. Según la Diresa de San Martín, la ciudad de Tarapoto es la zona con mayor número de casos.

Por otro lado, en Cusco, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó de cinco fallecidos por COVID-19. Esta cifra sorprendió, pues en las últimas semanas solo se registraba uno e incluso cero fallecidos.

En tanto, la ocupación de camas hospitalarias en Lima ha subido ligeramente en la Villa Panamericana de 832 a 1.253; y el director de este centro, Juan Oriundo, señaló que este incremento es particular debido a que ahora se está aislando a grupos familiares y parejas.

El Agustino

El Minsa realizó una campaña de tamizaje de descarte de COVID-19 a un sector de la población del distrito de El Agustino tras haber encontrado un caso nuevo (el cuarto) de la variante delta plus en el AAHH María Herrera de Acosta. Los otros tres casos fueron detectados en el distrito de Ate.