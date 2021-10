Carabayllo: sujetos tocan puertas de casas para ver si están vacías en nueva modalidad de robo

En el distrito de Carabayllo, los ciudadanos de la urbanización Las Garas denuncian que los delincuentes tocan las puertas de los hogares para observar si están vacías e ingresar en nueva modalidad de robo. Los vecinos piden apoyo a las autoridades para frenar la ola de inseguridad ciudadana y el incremento de la delincuencia.

“Acá la última modalidad que están haciendo para poder robar las casas es que baja una chica como campana, toca el timbre, toca la puerta, y si no salen, es cuando el vehículo se pega al domicilio y manipulan la chapa”, comenta una adulta a Buenos Días Perú.

De acuerdo con un video difundido por el noticiero, una mujer sale de un auto plomo y procede a tocar la puerta de una vivienda. Tras ello, espera por un minuto para observar si alguien se encuentra en casa; pero al no oír ningún ruido, vuelve a subir al vehículo y se retira.

Asimismo, un joven detalla que los robos son frecuentes en esta zona del distrito, así como la presencia de sujetos con armas de fuego, con las que amenaza a las personas.

“Estaba regresando a mi hogar y paró un auto, se bajaron dos tipos. De frente caminaron hacia donde yo estaba, uno tenía un arma y me amenazaron para darle mi celular. Como me resistí, uno me agarró el cuello y otro me mordió el dedo para soltar mi teléfono”, añade.