Sin clases virtuales: caída de WhatsApp afecta a estudiantes del Perú

En el Perú, más del 92% de familias utilizan sus celulares para que sus hijos puedan conectarse a sus clases virtuales, según el semáforo escolar del Ministerio de Educación (Minedu). Después de las llamadas telefónicas, el recurso más empleado es el WhatsApp, con una representación del 34,5% a nivel nacional. Sin embargo, con la caída del aplicativo, escolares y maestros reportaron que se han visto afectados por su único medio para ingresar a la educación.

En diálogo con La República, Juan Francisco Paco, docente de Ica y secretario de Comunicaciones del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), señaló que muchos de sus colegas no encuentran la forma de comunicarse con sus alumnos para observar el avance de las tareas asignadas.

“En realidad es un prejuicio de millones de niños que utilizan para comunicarse con su docente. Veo a mis compañeros con la dificultad para comunicarse: no pueden enviar el material, no pueden realizar la comunicación, cómo recoger las evidencias de la clase”, agregó.

Ante esta situación, los docentes comenzaron a llamar a sus alumnos, algunos de ellos optaron por descargar Telegram, pero este también reportó fallas.

“La comunicación es muy difícil, perjudica lo que se debe realizar, sobre todo con los niños y niñas de nuestro país. Si ya tenemos dificultades (de conectividad), ahora se une este problema, causa mucho perjuicio ”, acotó Paco.

Recursos empleados con las familias para comunicarse con docentes. Foto: Minedu

En zonas donde la conectividad es escasa, los problemas se agudizaron. En Loreto, el docente Eleazar Pezo, desde una experiencia personal, comentó que en la institución educativa de su hijo tuvieron que suspender las clases.

“La mayoría utiliza WhatsApp para las clases. Todo se da por ahí para que puedan entrar, (ya que) no todos tienen buenos equipos. Yo tengo un hijo que no ha tenido clases con la caída del WhatsApp”, recalcó.

Además, Pezo señaló que en Iquitos no es un gran número de colegios que ha retornado a las clases presenciales, por lo que la red social continúa siendo el único recurso para la educación. No obstante, recordó que el problema de la conectividad no solo se debe al aplicativo, puesto que este ya es un tema pendiente desde que se agudizó con la pandemia.

“Loreto tiene un pésimo servicio de internet, e n Ramón Castilla es complicadísimo. Es de bajísima de calidad, es de todos los operadores, no se puede enviar ni siquiera una foto . ¿Cómo puedes hacer clases?”, puntualizó.

En una nota anterior de este diario, educadores de Lima Metropolitana comentaron los problemas de conectividad en los distritos de Independencia, San Juan de Miraflores y otros, cuyo principal medio de comunicación con sus alumnos era el celular. Según el semáforo escolar del Minedu, el 47,7% de alumnos de esta área emplea el WhatsApp para interactuar con los servicios educativos del maestros, incluso antes que las llamadas telefónicas (33,3%).