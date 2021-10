Paisaje como bien cultural

Eduardo Ugarte

Periodista

Pensar que sin el río Chili no habría Arequipa me recordó un cuadro de Mauro Castillo, en el que el valle de Chilina con su campiña de prehispánicos andenes era alimentado por el Chili y enmarcado por los volcanes. Todo el verde que arrancó del suelo el hombre, contrastaba con los blancos (tan de Castillo) de reflejos del río y nieve de los volcanes: era un paisaje cultural, que me trajo otro recuerdo, la disculpa que tuve para usar ese término en el catálogo del homenaje del Cultural al artista el 2012:

“Observando sus pinturas comprendemos lo que es el paisaje cultural, en el que se juntan naturaleza y cultura material e inmaterial. Empezamos a ver al hombre como ser económico, religioso y social. Lo revaloramos en una feria, dejando un templo o participando de una picantería. Empezamos a dar un sentido contemporáneo a lo que son las costumbres, la manera de ocupar el suelo, de ofrecer un producto, de vestirse o de comer. Eso que antes llamamos tradición empezamos a llamarlo patrimonio y medio ambiente, y así como el pintor Castillo quiere llegar a “la raíz de la identidad” y conservarla, nosotros debemos encontrarla en su obra y confrontarnos con ella y su cultura.”

No solo identidad debemos encontrar en nuestro paisaje cultural, sino mantenerla en su esencia al conservarlo, pues para la Unesco “Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las ‘obras conjuntas del hombre y la naturaleza’. Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas.”

Y esas “sucesivas fuerzas” son las que autoridades y sociedad civil debemos considerar para participar como piloto y objeto de préstamo del Programa Patrimonio Vivo del BID, que en su Plan Estratégico para Arequipa, su tercer objetivo es: “Integrar física, funcional y visualmente la ciudad construida con la Cuenca Urbana del río Chili”, para “impulsar la conservación, aprovechamiento y puesta en valor de un patrimonio ruro-urbano único e indivisible; y a fortalecer la identidad y el desarrollo económico, ambiental y social equitativo.” Es indispensable proteger el paisaje cultural del Chili, evitar intromisiones que lo afecten, y nos alejen del Plan del BID, o nos acerquen a no cumplir con la Unesco y solo quede como un recuerdo el motivo pictórico destruido.