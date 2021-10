Miraflores: repartidor dopa a enfermero y le roba objetos valorizados en 40.000 soles

Víctima de un asalto. El enfermero Hugo Sandoval fue dopado por un repartidor de pizza, quien fingió llevar el servicio a su domicilio en Miraflores. En ese momento, le robó sus pertenencias de valor, así como sus tarjetas de crédito. El joven pide apoyo a las autoridades para recuperar sus objetos. El hecho ocurrió el último jueves 30 de octubre.

“Yo había pedido pizza. Como no tenía sencillo le dije que me espere (al repartidor), que iba a subir a mi departamento. A la hora que estoy volteando para subir me pone un pañuelo por atrás y me dopa por completo”, sostuvo el joven a Latina Noticias.

Tras dormir a Sandoval, el delincuente subió al departamento ubicado en el tercer piso. Allí se llevó una laptop, una tablet, una radio, audífonos, así como tarjetas de crédito y débito. Según el joven, el valor de lo sustraído asciende a cerca de 40.000 soles.

Asimismo, la víctima halló un voucher de un supermercado con un gasto de 1.800 soles que no realizó. Además, informó que, durante el segundo día que seguía dormido, el agresor lo llevó al hospital Suarez Angamos, donde recibió tratamiento debido al fuerte químico que utilizaron para doparlo; aunque asegura no recordar nada.

“Acá está la vía que me colocaron y acá también me colocaron algo para controlarme”, comentó.

En tanto, el caso es investigado por la Depincri Miraflores y San Isidro.