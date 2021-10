Arequipa: congresista halló falencias en lavandería y comedor del hospital Honorio Delgado

Solo una lavadora y tres secadoras en funcionamiento fue lo que encontró el congresista Edwin Martínez en una inspección inopinada que realizó este lunes 4 de octubre en las instalaciones del Hospital General Honorio Delgado, en la ciudad de Arequipa.

El parlamentario por Acción Popular visitó las áreas de lavandería y cocina, donde también encontró otras falencias. “Si la lavandería colapsa, cómo estará el mantenimiento de las camas, los uniformes del personal que trabaja aquí. Solo una lavadora funciona, lo demás está inoperativo”, señaló en entrevista a La República.

En el área de comedor, de acuerdo al congresista, halló varios instrumentos dañados y el piso deteriorado. Según lo que le informaron los encargados, las autoridades disminuyeron el presupuesto para la comida de 1 millón 600 mil soles a solo un millón . “He encontrado también unas máquinas nuevas botadas en un canchón. Los trabajadores dicen que no los usan porque no cumplían el requerimiento básico”, agregó.

El parlamentario se comprometió a hacer llegar estas observaciones a la Contraloría General de la República para que investiguen y sancionen a los responsables por estas deficiencias.

Renunció a su bancada

Durante la última semana, Martínez renunció a la bancada de Acción Popular en el Congreso. El parlamentario indicó que no tiene discrepancias con sus colegas y lo que lo llevó a tomar la decisión fue que otras personas del partido firmaron como suyos algunos proyectos de ley que él había presentado.