Ángel Salazar: Ningún colegio en Chiclayo iniciará clases semipresenciales por el momento

Lambayeque. El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya, informó que por ahora ningún plantel de educación básica regular (EBR) de la provincia de Chiclayo retornará a las aulas físicas. El funcionario expresó que formalmente no se han presentado solicitudes para retomar las clases bajo la modalidad de semipresencialidad.

En diálogo con La República, el docente manifestó que a excepción del colegio militar Elías Aguirre, que pidió autorización para reiniciar su formación militar (física-marcial), no hay planteles chiclayanos que estén acogiendo a escolares. Sostuvo que esto es por la evaluación que han hecho las diferentes comunidades educativas sobre el peligro de una eventual tercera ola pandémica.

“Hasta el momento no existe ninguna solicitud formal de colegios de EBR para el regreso a las aulas. Para iniciar las clases semipresenciales tiene que estar de acuerdo toda la comunidad educativa , ya que es el conjunto que tiene que elaborar un plan de contingencia, a través del cual se verán todas las medidas de bioseguridad e implementación de normas sanitarias”, explicó.

En ese sentido, Salazar Piscoya cree que es pertinente la postura de las comunidades educativas, pues la vacunación anti-COVID-19 aún no ha incluido a los menores de 18 años de edad. Refirió que aunque existen dificultades de conectividad en las zonas más alejadas de la provincia, es sensato proteger a los niños y adolescentes de las variantes que circulan en el territorio.

Director de la UGEL Chiclayo indicó que cada colegio recibió recursos para implementar sus protocolos de bioseguridad. Foto: La República.

El director de la UGEL Chiclayo no descarta que durante octubre o noviembre se pueda presentar alguna solicitud ante el Ministerio de Educación para volver a la semipresencialidad, algo a lo que no se opondrán. No obstante, enfatizó que serán rigurosos en verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en los colegios que así lo decidan, pues cada uno recibió presupuesto.