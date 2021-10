Enel: cortes de luz en distritos de Lima y Callao del 5 al 9 de octubre

Asoc. Viv. Esteban Monzon Fernandez Mz A, B, C, D, A.H. ampliación Estrella Simón Bolívar Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Asoc. Prop. Viv. Estrella Sin Fronteras Mz G, H, I, J, K, Asoc. Viv. 13 De Junio Mz A, B, C, D, A.H. La Merced Mz J, K, L, Asoc. Simón Bolívar La Ensenada Mz A, B, C.