Minsa aún no ampliará rango de edad para vacunación a fin de cerrar brecha de rezagados

“De nada nos sirve ampliar edades si hay personas vulnerables que no se han vacunado”, dijo al viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, al anunciar que durante la semana venidera no se ampliará el rango de edad para jóvenes menores de 21 años, pues precisan cerrar brechas de adultos y adultos mayores no vacunados.

Dicha declaración se dio durante el cierre de la cuarta VacunaFest, en el distrito de Independencia, la noche de este domingo 3 de octubre.

Vale precisar que actualmente hay una brecha de al menos 4 millones de personas mayores de 40 años que no han sido vacunadas contra la COVID-19 o que tienen una sola dosis aplicada.

El Minsa anunció que en octubre se buscará lograr la inmunización de 15 millones de peruanos con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Ante su presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, dijo que en los mayores de 50 años la cobertura de vacunación está por encima del 70%.

Según el Reunis, el avance llega al 75%; sin embargo, aún existe un 5%, que representa 221.640 personas, para alcanzar el porcentaje que señala Palacios. En tanto, en el grupo de 60 años a más, el 77% ya está con las dos dosis.