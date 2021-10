Movilización en busca de vacunas: entre la desinformación, el miedo y un sistema de salud fragmentado

Tras la desinformación que se generó alrededor de la efectividad de la vacuna Sinopharm, cientos de personas, en particular jóvenes de 23 años a más, decidieron trasladarse masivamente a otras regiones del país para poder inmunizarse con una dosis diferente a la que se aplicaba en Lima Metropolitana.

Según el exministro de Salud Victor Zamora, este hecho fue un acto lamentable y solo evidenció lo fragmentado que se encuentra el sistema de salud en nuestro país.

“Es lamentable que esto suceda. ¿Cómo es posible que las personas se encuentren buscando una vacuna en particular? Lo único que se ha demostrado es lo fragmentado que se encuentra el sistema de salud en el país. No se han establecido reglas claras o estrategias en el territorio”, dijo.

Asimismo, precisó que durante su gestión se estuvo evaluando la forma de inmunizar ordenadamente a la ciudadanía con la finalidad de evitar este tipo de acciones. En ese sentido, sugirió al Minsa continuar la vacunación con el padrón de Reniec, además de habilitar más vacunatorios a nivel nacional.

“Si nosotros usáramos el padrón del Registro Nacional de Identidad, la gente ya sabría el lugar exacto donde le tocaría recibir la vacuna, pero el Ministerio de Salud se muestra reacio a esta opción. No podemos seguir permitiendo que las personas se movilicen para ser inmunizados y se sigan reportando largas colas. Tenemos colegios que están libres, no hay clases. Estos lugares pueden utilizarse”, instó.

Por otro lado, Óscar Ugarte, exministro de Salud, señaló que la movilización de la ciudadanía a Ica no ha sido la primera en el país, pues en otras regiones también se ha dado. Además, detalló que, al inicio de la llegada de las vacunas, algunos ciudadanos arribaron a la capital para inocularse.

“También muchas personas de otras regiones han venido a Lima cuando aquí el padrón de vacunación estaba adelantado. En mi opinión, debemos ser ordenados para que haya un correcto manejo de la información sobre los lugares donde las personas reciben las dosis”, argumentó el galeno.

Falta de vacunas

Respecto a los reclamos de la población iqueña ante la posibilidad de que se agoten las dosis en los diferentes vacunatorios de la localidad, Ugarte dio a conocer que en dicha región, lugar al que más personas se movilizaron en busca de un fármaco de Pfizer, no hubo escasez de vacunas contra la COVID-19 debido a que hay un correcto abastecimiento de biológicos en el país.

“ En realidad, no faltan vacunas, ese no tendría que ser el problema . Las regiones que han avanzado con la vacunación es porque les sobraban dosis, había gente mayor de edad que no había ido a vacunarse”, precisó.

8% de peruanos no quiere vacunarse

Al respecto, el exministro de Salud indicó que en la última encuesta realizada por el Minsa, solo un 8% de peruanos no quiere inocularse contra el nuevo coronavirus.

“La última encuesta que va a salir en estos días, de los que no quieren vacunarse es un 8% a nivel nacional. En enero y febrero, era un 40%. Se ha ido informando, desmintiendo los argumentos de los antivacunas”, recalcó.

Asimismo, mencionó que las regiones que han acelerado el proceso de inmunización a grupos etarios menores deben continuar con la inoculación.

“Eso es un error, no se puede prohibir. Al contrario, si hay grupos de edad que ya podrían estarse vacunando, hay que autorizar . Eso es mayor protección para todos sin descuidar a los rezagados”, enfatizó.

Vacuna Pfizer es la única con aprobación de la FDA

Entre los argumentos de los ciudadanos que acudían a inmunizarse a Ica para poder recibir la vacuna Pfizer se encontraba el hecho de que la FDA (US Food and Drug Administration) solo había aprobado las dosis contra el nuevo coronavirus del laboratorio estadounidense.

Al respecto, el médico salubrista y exjefe del INS, Ernesto Gozzer, señaló que las personas no deben preocuparse por esta medida, pues el Gobierno norteamericano solo había dado su visto bueno a Pfizer porque habían sido los únicos que se encontraban interesados en registrar sus productos en dicho país.

Autorización de la FDA a Pfizer. Fuente: FDA

“No se ha aprobado por un hecho sencillo y es que ni Sinopharm ni otras vacunas han presentado su solicitud ahí (FDA) Sin embargo, Estados Unidos ha indicado que las personas vacunadas con Sinopharm o Sinovac puedan ingresar a su país”, aseveró el experto.

Finalmente, recalcó que si las otras vacunas no fueran eficaces, Estados Unidos no hubiese permitido que se ingrese con dichas dosis.