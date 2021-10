Amalia Moreno: En pandemia culminamos tres veces más obras que durante las gestiones anteriores

Tras casi dos años de iniciada su gestión, la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Amalia Morena Vizcardo, hace un balance de su gestión y se pronuncia sobre su posible salida del cargo.

- ¿Qué trabajos se vienen realizando a nivel nacional?

A nivel nacional, contamos con contratos suscritos para 15 centros de salud, se vienen ejecutando 74 colegios y tenemos 109 intervenciones integrales. De este grupo, un total de 60 ya tienen un contrato suscrito, que implican a tres ríos de Ancash, a un río en Lambayeque, al río Tumbes y a un río y tres quebradas de La Libertad. En tiempos de pandemia, hemos culminado casi tres veces más obras que durante los años anteriores a nuestra gestión. Antes del 2020, se realizaron 1.748 intervenciones, nosotros tenemos ahora 4.783 intervenciones culminadas .

- ¿Cuál es el avance de las obras de reconstrucción en Piura?

Durante el 2021. hemos adjudicado casi 2.000 millones de soles a Piura. Teníamos el encargo de ejecutar 245 caminos; a la fecha, se han culminado 121 y están en ejecución 48. También debíamos ejecutar 507 colegios; de ese total, 116 ya están culminados y aproximadamente 270 están en ejecución. De las 500 obras de saneamiento, 215 ya están culminadas. Contamos con un avance de ejecución de todo el plan de un 60%.

- El plan integral del río Piura es una de las obras de prevención pendientes...

En las soluciones integrales para Piura empezamos de cero, ya que se resolvió el contrato inicial y la unidad ejecutora se pasó a la Autoridad para la Reconstrucción. Nos dimos cuenta de que los estudios iniciales que se habían realizado tenían muchas debilidades técnicas. Lo más probable es que la primera semana de diciembre estaremos presentando este plan maestro a la población de Piura. En paralelo, estaremos convocando el proceso de selección para declarar la viabilidad del proyecto de tratamiento integral del río Piura. Eso quiere decir que tenemos que realizar el estudio de preinversión y, luego de culminarlo, lo que duraría unos seis meses. Podremos licitar el proceso de ejecución del primer componente de las defensas ribereñas y los reservorios.

- Otra parte fundamental de los trabajos de prevención son los drenajes, ¿cuál es el avance actual?

Los que ya están avanzados son los de Sullana, Talara y Paita. En el caso de los dos primeros, ya vamos a firmar contrato en febrero del 2022 y en Paita probablemente estaríamos firmando en marzo.

- En la última semana, el gobernador Servando García responsabilizó a la ARCC por el lento avance en algunas obras debido a observaciones de los expedientes.

Si se acusa a la reconstrucción de generar demora porque no damos aprobación a sus proyectos, eso no es tan exacto, porque se debe entender que nosotros no nos regimos por voluntad propia. La ARCC se debe a un plan de reconstrucción y ese plan tiene determinadas limitaciones y tiene condiciones técnicas.

- ¿Existe una demora en la entrega de presupuesto? Esa fue otra problemática descrita por el gobernador.

Últimamente, han salido cinco decretos supremos que el presidente ha firmado para transferir a las distintas regiones, así que yo creo que se va a regularizar la entrega de presupuestos. Si bien es cierto que se demoró un poco por el tema del cambio de gobierno, se espera que los financiamientos salgan con premura. Ahora, existen obras que llevan años y ni siquiera tienen expediente técnico, por lo que no se puede entregar el presupuesto, estas obras se pueden perder. Por eso, pedimos al Gobierno regional o el Poder Ejecutivo que evalúen su capacidad para hacer la obra y si no es así, que opten por el cambio de unidad ejecutora.

- Desde la oficina del presidente del Consejo de Ministros se ha hablado sobre un cambio en la dirección de la ARCC, ¿Los cambios pueden suponer un retraso?

Cualquier cambio de gestión supone un retraso en los proyectos, pero el punto principal es que nosotros hemos implementado un contrato gobierno a gobierno sobre el que no existe mucha experiencia en el Perú, genera preocupación en cómo se seguiría implementando. El cambio de equipo interno también puede generar un retroceso. Yo respetaré la decisión del presidente o del premier, una vez que ellos me digan formalmente que me retire del cargo .

- ¿Cuál debería ser el perfil de su sucesor en caso se produzca el cambio?

Tiene que ser el perfil de un gestor que haya iniciado y culminado los proyectos de los que formó parte. Si el gobierno decide hacer un cambio debe escoger a una persona que entienda que este es un proyecto técnico, que entienda la lógica de las buenas prácticas internacionales y las prácticas de trabajar en una gestión por resultados.