¿Puedo tomar alcohol antes o después de vacunarme contra la COVID-19? Lo que dicen los especialistas

Ante el descenso a grupos etarios más jóvenes para vacunarlos contra el coronavirus, muchas personas dudan si se puede consumir licor previamente a la inmunización o si, al menos, se podría ingerir en mínimas cantidades. Del mismo modo, luego de aplicada la dosis, también surge una nueva interrogante: ¿me hará daño consumir alcohol luego de mi inoculación en medio de la actual pandemia?

Por ello, La República consultó con cuatro expertos para resolver las dudas respecto a si el consumo de licor es bueno o malo. Cabe resaltar que, bajo cualquier circunstancia, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud.

¿Qué NO debo hacer después de la vacuna contra la COVID-19?

No debes dejar de protegerte; es decir, usa tu doble mascarilla y continúa cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

Acudir a celebraciones masivas.

Ingerir grandes cantidades de alcohol.

¿Puedo beber licor antes de la vacuna?

La infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Camille Webb mencionó que no existe un riesgo en la disminución de la inmunidad al tomar alcohol; sin embargo, esto solo si se consume en bajas cantidades . “En general, no recomendamos tomar en exceso. Pero (ingerir alcohol) no está relacionado a la (respuesta inmune de la) vacuna. Lo otro es que uno no sabe si se va a sentir mal con la vacuna, pero no va ser algo que va ser que se sienta peor”, señaló a La República.

Por su parte, el jefe de Epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, Carlos Medina, aseguró que ingerir alcohol previo a la vacuna puede generar un efecto adverso, por lo que no lo recomienda.

“Como la vacuna de COVID-19, dentro de todo, es nueva, lo más recomendable es no ingerir alcohol antes de la inmunización porque no sabes cómo va interactuar el medicamento o si hay efectos tóxicos que se pueden potenciar. No sabe si el efecto del alcohol mimetizará un efecto de la vacuna. Por eso, en este contexto, se recomienda que no, a parte de que es irresponsable también”, acotó.

“Mayormente va a depender de lo que uno llame ‘beber’. Uno puede eliminar una cantidad promedio en un día, pero también depende del estado de la persona, no es lo mismo un joven de 23 años que un adulto mayor con diabetes y otras comorbilidades. Lo que se recomienda es que los tres días previos a la vacunación no se ingiera alcohol en cantidades o que no tome ”, agregó.

Cuarta VacunaFest será hasta el 3 de octubre. Foto: Minsa

¿Puedo tomar alcohol después de ser vacunado?

Fiorella Krapp, investigadora del Instituto de Medicina Tropical, aseveró que “no hay evidencia o algún estudio que avale que se tenga que evitar el consumo del alcohol antes o después de la vacuna (contra el coronavirus)”.

“Por ejemplo, no se ha tomado esta previsión en los ensayos clínicos. Ingerir un poco del alcohol no afectaría en algo sobre el efecto de la vacuna. Esto no haría efecto adverso como otros medicamentos”, dijo. No obstante, Pierina Vilcapoma, médica infectóloga, aseguró que “no es recomendable consumir licor”.

“Lo recomendable es no ingerir alcohol. El motivo principal es que porque podría existir efectos colaterales que erradamente se adjudican a la vacunación. Si uno consume alcohol, uno puede presentar alergia, náuseas, vómitos o diarrea y podría confundir los síntomas de una reacción alérgica”, sostuvo.

“El día de su vacuna no consuman (alcohol), ni días posteriores. Si el día posterior no ha tenido nada (de efectos secundarios), podría ser en pequeñas cantidades ”, añadió.

¿Cuándo se puede vacunar las personas de 21 años?

A partir del lunes 27 de septiembre, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó que los mayores de 21 años en Lima Metropolitana y Callao se vacunen contra la COVID-19. Esto genera un mayor avance en la aplicación de dosis en todo el Perú.

¿Qué es el VacunaFest?

El VacunaFest es el nombre que adjudicó el Ministerio de Salud para referirse a las jornadas de inmunización en el Perú.

