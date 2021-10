Rímac: capturan a delincuente que asegura ser principiante en el mundo del hampa

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un delincuente que acababa de arrebatar un celular en el distrito del Rímac. Durante su intervención, el malhechor trató de minimizar su accionar diciendo que es nuevo en el mundo del hampa.

“Recién (me estoy dedicando a robar) desde anteayer. Por eso es que no sé hacerlo bien”, dijo el facineroso, quien fue identificado como Junior Orlando Odar Morales, de 30 años.

El sujeto, ya en manos de las autoridades, negó el ilícito accionar; sin embargo, en su ropa se le encontró un celular, el cual se lo robó a un hombre cuando iba a bordo de su moto por la vía Evitamiento.

El GPS del teléfono ayudó a las autoridades a dar con el paradero del malhechor. “No me había percatado de que él venía atrás. Todo comenzó con un forcejeo”, relató el agraviado, quien se apersonó a la comisaría correspondiente para poner la denuncia.

Se conoció que el hampón tiene antecedentes policiales por hechos similares en el 2018 y 2019. Al respecto, el jefe del Escuadrón Verde, el coronel Jorge Castillo, le pidió a la ciudadanía que denuncie estos hechos delictivos.

Asaltan a joven durante enlace en vivo

No perdonan nada. Un canal de televisión llegó hasta el Rímac ante los constantes asaltos que se viven en el distrito. Todo marchaba con tranquilidad hasta que apareció un joven taxista denunciando que lo habían asaltado hace unos minutos.

Los delincuentes, que se hicieron pasar como pasajeros, le arrebataron su billetera, celular, así como sus documentos. Los vecinos indicaron que el mundo del hampa se ha apoderado de la urbanización El Manzano.

“Me acaban de asaltar. Tuve que correr. Me acaban de robar la billetera con mis documentos y el celular. El carro lo he dejado porque me quitó la llave, lo tiró y salió corriendo. Eran una chica y un chico”, informó a América Noticias.