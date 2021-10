Día Internacional de la No Violencia: ¿por qué se conmemora cada 2 de octubre?

Desde 2007, cada 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, de acuerdo a una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada el 15 junio de ese mismo año. En esta fecha también se rememora en Perú.

¿Por qué 2 de octubre?

Esta conmemoración fue establecida así por la ONU, en 2007, ya que coincide con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, fallecido exdirigente del Movimiento de Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia.

En el año de esta aprobación, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la India, Anand Sharma, dijo ante la Asamblea General que la resolución era un reflejo del respeto universal por Gandhi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Acto seguido, pronunció la siguiente cita del exlíder, quien fue asesinado en 1948: “La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.

Según la página web de la ONU, Mahatma Gandhi era capaz de dirigir a la India hacia su independencia rechazando la violencia, por lo que se convirtió en fuente de inspiración de movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y el cambio social.

“Gandhi creía que los indios no debían utilizar la violencia ni el odio en su lucha por liberarse del colonialismo”, se lee en la mencionada plataforma.

Mahatma Gandhi: En efemérides de hoy, el 2 de octubre de 1869 nació el líder pacifista en la India.

¿Qué significa la ‘no violencia’?

Al respecto, la ONU menciona que es un principio que rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político.

“La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva”, definió Gene Sharp, líder teórico de esa filosofía, quien es citado por las Naciones Unidas.

Frases de Mahatma Gandhi