Cusco: policías apoyan a escolares para recuperar clases

Labor encomiable. Personal de la Comisaría de Tahuantinsuyo (Cusco) realizó la actividad “Recuperando al Educando”, que consiste en apoyar en la nivelación de estudios de los alumnos que no pueden desarrollar sus labores por no tener acceso al internet o no poseer los equipos necesarios como el celular o una computadora.

En este trabajo fueron beneficiados estudiantes de primaria de la Institución Educativa Ucchullo Grande, a quienes los agentes del área de la Oficina de Sección de Policía Comunitaria primero los ubicó y luego les ayudó en sus labores para que puedan concluir satisfactoriamente el año escolar 2021 en la estrategia de “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación.

Muchos de los escolares son de escasos recursos económicos. Tienen problemas familiares en sus hogares, entre otros.

El comisario PNP Edwin Espinoza, dispuso que el personal realice el dictado de clases y la orientación en la solución de fichas y tareas a a alumnos del cuarto grado de primaria del mencionado colegio. Además, otorgó la facilidad del uso del internet en la Oficina de la Sección de Policía Comunitaria.

El trabajo de los efectivos de la Comisaría de Tawantinsuyo con “Recuperando al Educando” fue reconocido por los padres de familia y docentes por la proyección a la comunidad, y sobre todo el acercamiento a la ciudadanía por parte de esta dependencia policial.

No es la primera vez que dicha comisaría, a través de su Oficina de la Sección de Policia Comunitaria a cargo del Mayor PNP Miguel Víctor Chura, desarrolla dicha labor durante la pandemia. En el presente año han llevado a cabo trabajos de búsqueda de estudiantes de otros colegios que tenían problemas y los ayudaron a continuar sus estudios.v