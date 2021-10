Viceministro Rosell: Tercera ola comenzaría con la aparición de casos asintomáticos o leves

El viceministro de Salud, Gustavo Rosell, aseveró que tienen previsto que los contagios que se produzcan en el inicio de la tercera ola sean asintomáticos. En tal sentido, aseguró que el sector se encuentra realizando una vigilancia epidemiológica y virológica a fin de detectar un aumento de casos positivos de forma temprana.

Rosell mencionó que la posibilidad de una tercera ola sigue existiendo, por lo que no solo se están enfocando en vacunar a la mayor cantidad de población, sino también en poder ampliar la capacidad de diagnóstico de personas infectadas con el SARS-CoV-2.

“ La tercera ola, tal y como nosotros la concebimos, va a empezar principalmente con un incremento de casos y la mayoría de estos casos se esperan que sean asintomáticos o con síntomas leves . Entonces, no vamos a tener como en las olas anteriores un aumento sustantivo de casos moderados o graves”, mencionó.

El viceministro de Salud aseguró que esto se debería a que muchas personas vacunadas con dos dosis se contagiarían producto de la circulación de la variante Delta, presente en casi todas las regiones del país, y la Delta Plus, de la cual ya se han detectado cuatro casos.

De hecho, aseguró que ya existe un incremento de casos asintomáticos, pero no tan significativo para afirmar que ya nos encontramos en una tercera ola.

“Hemos mejorado nuestra capacidad de diagnóstico y ya podemos detectar pacientes que probablemente estén circulando y si no le hubiésemos hecho la prueba, no nos hubiésemos enterado de que estaba con la infección. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, estamos detectando un incremento importante de personas asintomáticas que tienen su vacuna y no están desarrollando la enfermedad”, explicó.

Rosell remarcó que la importancia de identificar los casos asintomáticos es para poder prevenir al entorno del paciente, donde puede haber personas vulnerables o sin vacuna.

Concluyó diciendo que el aumento de infecciones reportadas es consecuencia de la mayor cantidad de testeos aplicados, lo cual no necesariamente es negativo. “Si bien vamos a tener un incremento por esta acción de diagnóstico, lo importante es que no tengamos más complicados (hospitalizados graves) y que sobre todo, no se incrementen los fallecidos”, aseveró.

El funcionario dio estas declaraciones en la loza deportiva Cerro Candela, ubicada en la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, San Martín de Porres, donde se llevó a cabo la jornada de vacunación contra la COVID-19: ‘Vamos a tu encuentro, ¡Vacúnate ya!’.

Precisamente, en este punto el Minsa no solo estuvo aplicando dosis a todos los mayores de 21 años, sino también realizando test moleculares, incluso si no presentaban síntomas de la enfermedad.