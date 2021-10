Coronavirus en Perú: aumentan los casos positivos en la Villa Panamericana

El director de EsSalud de la Villa Panamericana, Juan Oriundo, informó que desde el 7 de septiembre del 2021 hasta el 1 de octubre se ha registrado un incremento en los casos positivos de la COVID-19. Según el reporte confirmado se han pasado de 762 casos a 1.314. “Se está viendo una curva ascendente en los internamientos de la Villa Panamericana, pero este internamiento tiene la característica particular de que es el incremento de grupos familiares”, señaló el funcionario para Canal N.

Además, agregó que el ingreso de grupos familiares tiene un lado positivo. “El caso actual es que una persona sale positiva, y las familias pasan como sospechosas o como pacientes confirmados si es que la prueba sale positiva. No están ingresando una persona o dos, sino tres o cuatro a aislarse, que es saludable porque se hace monitoreo permanente”, explicó.

También señaló la diferencia que hay en las personas que se internan en la Villa. “La primera y la segunda ola en sus picos más altos normalmente las personas se aislaban individualmente , muy rara vez era que venían en parejas o grupos familiares”, puntualizó.

Sobre los pacientes que actualmente están en el lugar, se pudo conocer que uno de cada seis ingresos a la Villa son escolares que cursan la primaria. “Actualmente tenemos 200 menores de 10 años internados”, dijo Oriundo.

EsSalud ha decidido habilitar una cuarta torre con 400 camas para afrontar una posible tercera ola. En conjunto, la que fuera residencia de los atletas en Lima 2019 cuenta con 1.600 camas.

Por último, se hizo un llamado para que la población acuda a vacunarse. “La familia está acompañando este proceso viral. Por eso invocamos que se vacunen con las dos dosis. No implica que no te contagies, pero sí que no lleguen a tener cuadros graves” , precisó el director.

¿Cómo puedo acudir a la Villa Panamericana?

Si tienes sospechas de contagio de COVID-19, solicita el aislamiento y comunícate a la línea 107 - opción 1 o envía un mensaje a los números de WhatsApp 976 065 074 o 976 024 280.