Chiclayo: Marcos Gasco discrepa con restringir ingreso de no vacunados a locales públicos

El alcalde de la provincia de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, afirmó que el proyecto que viene elaborando el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque para restringir el ingreso de personas sin la vacuna contra la COVID-19 a los establecimientos comerciales y de entretenimiento no es constitucional. En ese sentido, afirmó que no avalarán este tipo medidas.

“No creo que (el proyecto de ordenanza regional) proceda porque no es constitucional. Todo lo que no sea constitucional, no le vamos a dar pase ”, manifestó el burgomaestre provincial a los medios de comunicación durante el desarrollo del primer día de inmunización en el parque principal de Chiclayo, el cual se realiza mediante una nueva iniciativa denominada vacuna móvil.

PUEDES VER Instalan primer vacunamóvil en parque principal de Chiclayo

Previamente, Gasco Arrobas había indicado que desde el municipio chiclayano no se plantea ningún tipo de prohibición a las personas que decidan no vacunarse contra el coronavirus. En tanto, aseguró que apoyan las campañas de inoculación que se vienen realizando durante todos estos meses y las que se ejecutarán mediante nuevas estrategias en dicha jurisdicción.

Alcalde Marcos Gasco supervisó el funcionamiento del vacuna móvil en el parque principal de Chiclayo. Foto: La República

Consejo Regional deberá debatir proyecto

Como es de conocimiento público, el GORE se encuentra trabajando un proyecto de ordenanza regional para impedir el ingreso de personas que no han recibido sus dosis contra la COVID-19 a centros comerciales, tiendas por departamento, cines y otros locales de masiva concurrencia. Para ello, los responsables de los negocios deberán solicitar al público su carné de vacunación completo.

El gobernador regional, Luis Díaz Bravo, mediante memorando n.° 000497-2021-GR.LAMB/GR dirigido al secretario general del GORE, Julio Fernández Bartolomé, dispuso el viernes 1 de octubre elevar al Consejo Regional de Lambayeque el informe de Asesoría Legal y los documentos que comprenden dicho proyecto de ordenanza para que este sea debatido por el pleno.