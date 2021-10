Pueblo Libre: detienen a raqueteros con 15 celulares hurtados durante este viernes

Con información de Mary Luz Aranda / URPI -LR

Tras un exhaustivo seguimiento por varias cuadras de la avenida Brasil hasta el cruce con el jirón Cabo Gutarra, en Pueblo Libre, la Policía Nacional capturó a dos delincuentes por el delito de robo agravado bajo la modalidad del raqueteo. En su poder se halló una mochila en cuyo interior había quince teléfonos celulares, que, según las autoridades, fueron sustraídos a sus dueños a lo largo del día en diferentes distritos de Lima.

Los facinerosos huían a excesiva velocidad en una moto lineal por el carril central de la avenida Brasil. Esta maniobra levantó sospecha a los efectivos de la comisaría de Pueblo Libre que patrullaban el lugar, quienes inmediatamente procedieron a intervenirlos.

“Al momento de insistirles, los delincuentes se dan a la fuga. Yo opté por lanzarme hacia ellos y fui arrastrado unos diez metros con la moto hasta ser intervenido en la cuadra 1 de Cabo Gutarra. Asimismo, otra persona se bajó de la motocicleta dándose a la fuga, siendo reducido por mi compañero, y se le encontró un arma de fuego”, dijo el suboficial de tercera Marco Antonio Cisneros Mendoza.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Ramos Salas (24), quien tiene 24 denuncias por robo y hurto; y su cómplice Luis Ricardo Canchaya Ruiz (29), quien cuenta con nueve denuncias en el sistema policial.

Se les incautó un arma de fuego, una mochila con los 15 celulares de dudosa procedencia y una moto lineal donde se transportaban para asaltar a sus víctimas.

“Me apuntaron con un arma en la cabeza cerca a la Municipalidad de Magdalena. Estaba yendo para hacer un trámite. Dejé mi carro estacionado y caminé media cuadra, y aparecieron en la moto y me quitaron mi celular. Esto ocurrió en plan de 11.00 a. m.”, informó uno de los agraviados, Martín Sotelo (41).

Otra de las víctimas se mostró agradecida con la acción de la policía, ya que en todo momento recibió su apoyo y estuvieron rastreando el celular hurtado por el GPS activado del equipo móvil.

“Uno me apuntó con la pistola y me empezó a rebuscar, se llevó mi celular apuntándome, entre las 11.30 a. m. y 12 p. m. en la avenida Olivar, en el Callao. La PNP me ayudó porque hemos estado rastreando mi teléfono y me han traído hasta la zona donde han tenido mi celular”, narró Denilson Aquino, otro de los afectados.