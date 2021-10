Ministro Cevallos: “No puede ser que el 10% del personal de salud no se haya vacunado”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó este viernes que, de acuerdo a un cálculo de su sector, el 10% del personal sanitario que atiende la pandemia no recibió ni la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Inoculación a este grupo inició en febrero de este año.

“No puede ser que el personal de salud que atiende a la gente, que promueve la vacunación, no esté vacunada. Tenemos calculado un 10% de personal que no se ha vacunado”, declaró a RPP.

Acto seguido, Cevallos Flores indicó que los trabajadores de su sector que quieran laborar de manera presencial deberán ser inmunizados, por ello, anunció que tendrán un mes para que regularicen esa situación.

“Todo el personal de salud, para poder trabajar de manera presencial, va a necesitar las dos vacunas, sino no trabajará en el Ministerio de Salud (Minsa). Va a haber 30 días, porque no puede haber personas que todavía no tienen la primera dosis. Vamos a darle el tiempo para que se vacunen, pero esto ya es una decisión tomada y vamos a hacerlo público esta semana”, aseveró.

En otro momento de la entrevista, el integrante del Consejo de Ministros informó que el personal de salud que ya fue inmunizado recibirá una dosis de refuerzo con las dosis de los laboratorios Pfizer o AstraZeneca. Ellos serán los primeros en recibirla, probablemente, la próxima semana.

“Se ha creído conveniente aplicar una dosis de refuerzo en estas dos opciones que manejamos en el país: Pfizer o AstraZeneca, en tanto tengamos la evidencia suficiente, en el caso de Sinopharm, que nos ha dado buenos resultados en el país”, continuó.

Asimismo, añadió que el criterio para la inoculación de las dosis de ambos laboratorios dependerá de la disponibilidad de las mismas.

El titular del Minsa agregó que los adultos mayores y personas con comorbilidades serán incluidos en la aplicación de la tercera dosis.