Incendio en mercado Unicachi: reportan nueva humareda tras más de 10 horas del siniestro

Una nueva humareda se reportó en el centro ferretero del mercado Unicachi, ubicado en la Panamericana Norte, en el distrito de Comas. Tras más de diez horas del siniestro, los comerciantes del sector registraron que nuevamente se empezó a detectar un pequeño brote de llamas, por lo que alertaron a los Bomberos para que acudan a apagarlo definitivamente.

Alrededor de las 8.00 a. m. los Bomberos y miembros de la Policía Nacional del Perú volvieron al sector para continuar con los trabajos. Algunos ciudadanos intentaron recuperar su mercadería, ya que han perdido casi todo en este hecho. “Estamos llamando a los Bomberos porque se está volviendo a prender otra vez. Sí, se está prendiendo en esa parte por los cables”, indicó un señor a La República.

Así también, los moradores señalaron que los hombres de rojo se retiraron a las 2.00 a. m. tras el aplacamiento de las llamas; sin embargo, en ese período, volvió a prenderse. Ante ello, los comerciantes mencionaron que han perdido más de 150.000 soles por el incendio.

Por otro lado, una vecina mencionó que las municipalidades a cargo del mercado Unicachi deben presentarse al lugar para dar un apoyo. En esa línea, acotó que la mayor responsabilidad recae en la gestión de San Martín de Porres. “Acá nosotros estamos como encerrados. Las puertas están soldadas y no se tiene acceso. Tienen que llamar los alcaldes para dar un orden. Sobre todo, la de SMP, ellos han dado una licencia cuando no debería ser al no tener un acceso claro”, dijo.

Por último, el centro ferretero continúa cerrado para seguir aplacando las llamas.