Cusco: policías dictaron clases a alumnos que no tenían acceso a internet

Labor encomiable. Personal de la Comisaria de Tahuantinsuyo, de la ciudad de Cusco, realizó la actividad “Recuperando al Educando” a través de agentes de la Policía Comunitaria para apoyar en la nivelación de sus estudios a los alumnos que no pudieron desarrollar sus actividades académicas al no tener acceso al internet o no poseer los equipos necesarios.

A través de este trabajo fueron beneficiados alumnos de la institución educativa Ucchullo Grande, a quienes el personal del área Comunitaria los ubicó y les ayudó en sus labores escolares para que puedan concluir satisfactoriamente el año escolar 2021. Muchos de ellos son de escasos recursos económicos y tienen problemas familiares en sus hogares, entre otros.

El comisario de la dependencia, Edwin Espinoza, dispuso que el personal realice el dictado de clases, y la orientación en la solución de fichas y tareas a los niños; asimismo, otorgó la facilidad del uso del internet a los estudiantes en la Oficina de la Sección de Policía Comunitaria.

El trabajo del personal policial de la Comisaria de Tahuantinsuyo fue reconocido por padres de familia y docentes por la proyección a la comunidad, y sobre todo el acercamiento a la ciudadanía; además, resaltaron que este tipo de trabajos los realizan constantemente con estudiantes de diferentes instituciones educativas.