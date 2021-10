VacunaFest: estos son los ganadores del segundo concurso de disfraces del Minsa

Con información de Joel Robles / URPI-LR

Jóvenes acudieron masivamente a las jornadas de 36 horas continuas del Ministerio de Salud. Pero también hubo quienes decidieron acudir disfrazados de sus personajes favoritos y participar en el concurso del VacunaFest. Este viernes, la Federación Peruana de Fútbol premió a los ganadores del evento.

Un equipo de La República se acercó a la celebración y registró la premiación de cada uno. Desde la Videna, Gabriela Jiménez, jefa de Inmunizaciones del Minsa, agradeció a la población por poner el hombro y celebrar la llegada de dosis.

“Ustedes, jóvenes, nos han mostrado que es posible unirse a eventos (...) para la protección contra la COVID-19″, agregó en una conferencia de prensa, en la que instó a la ciudadanía a contar con las dos dosis contra la enfermedad.

Foto: Joel Robles / URPI- GLR

El Ministerio de Salud anunció a los ganadores del primer concurso de disfraces. Entre ellos están los jóvenes disfrazados de los personajes de Patacláun Wendy y Machín; Katherine Zegarra se consagró en la categoría de disfraz original; Shrek, Fiona y sus amigos consiguieron más reacciones en redes sociales.

Ganadores de la segunda edición del VacunaFest. Foto: Joel Robles / URPI-GLR

“Hay que ser responsables no solo con nuestra salud, sino también con los demás. Yo lo hice por mi mamá, que ya no está conmigo . Me animé a hacerlo con mis amigos de colegio. Mi mamá los quería muchísimo, siempre nos decía que debíamos estar juntos. Vayan todos a seguir vacunándonos”, dijo Lesli, ganador del disfraz de Sherk

Joven se disfrazó junto a sus amiga para recordar a su madre fallecida por COVID-19. Foto: Joel Robles/ URPI - GLR

Los jóvenes ganaron un trofeo, implementos del Ministerio de Salud, una bicicleta, entradas para el partido Perú vs. Chile, entre otros premios.