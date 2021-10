Minsa: meta de vacunación de cuarta VacunaFest será de un millón y medio de inmunizados

La meta de la vacunación de este fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de octubre) será de un millón y medio de personas inmunizadas contra el coronavirus en todo el Perú, así lo anunció Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa). Esta nueva jornada será la cuarta VacunaFest que contará con concursos y bailes.

“Estamos viendo una meta de 1 400 000 personas como mínimo en vacunación, de las cuales hay regiones que tienen obviamente una meta mayor y otras en espera de superación. Nosotros estamos atentos a que en el país tengamos este fin de semana una cifra no menor de un millón y medio de personas”, indicó en RPP.

Jiménez sostuvo que están enfocados en cerrar las brechas de vacunación en la población de rezagados. Hasta la última semana de septiembre, la institución reportó que aún falta más de un millón de personas que no se han inmunizado, pese a que ya les tocaba.

“Al momento del día de hoy ya tenemos registrados 10 730 000 personas que han recibido segunda dosis, pero tenemos 15 millones casi 800.000 de primeras”, señaló. Por ello, la funcionaria mencionó que se tiene una brecha de cinco millones, por lo que tienen que priorizar a estas segundas dosis.

Por otro lado, la autoridad indicó que están buscando fortalecer la nueva campaña Vamos a tu encuentro, la cual ha tenido 24 actividades e implementó nuevos centros como estaciones del Metropolitano, Tren Eléctrico y más. Así también, resaltó las cifras que se han obtenido, ya que son atendidas 900 a 1.000 personas por día.

“Esta cifra se vuelve más interesante cuando hablamos de cuál es el récord alcanzado cuando encontramos a la población en el trabajo y AA.HH. De 100% de personas que vacunamos, el 70% es de primeras dosis. No es que la población no desea la vacuna, es que nosotros estamos encontrando que, por razones de trabajo y economía, no se han estado desplazando”, precisó.