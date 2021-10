Cevallos anuncia que la vacunación será obligatoria para los trabajadores de salud

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, reveló que al menos el 10% de trabajadores sanitarios que labora de forma presencial no cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ante ello, el funcionario anunció que dentro de poco oficializarán la obligatoriedad de la vacunación para este grupo debido a que están en contacto con la población que acude por atención.

En entrevista con el programa Espacio Vital de RPP, Cevallos aseguró que es una contradicción que desde su sector se promueva la inmunización de la población, pero que los propios trabajadores no lo hagan.

“Todo el personal de salud para poder trabajar de manera presencial va a necesitar las dos dosis, si no, no va a poder trabajar en el Minsa. (...) Esta ya es un decisión tomada y lo vamos a hacer público esta semana porque no puede ser que personal de salud que atiende a la gente y promueve la vacunación no esté vacunada”, aseveró.

El ministro indicó que le darán un tiempo, de aproximadamente 30 días, al personal sanitario que no cuenta con sus dos dosis para que lo hagan. De lo contrario, se les prohibirá ir a cumplir sus labores.

“Tendrá que aplicarse una suspensión perfecta, no va a ser despedido, pero no va a poder trabajar en el Ministerio de Salud. (...) Tenemos que dar el ejemplo, y, además, tratamos con gente vulnerable, entonces no podemos ser factores de contagio hacia esas personas ”, agregó.

El titular del Minsa no descartó que la obligatoriedad de la vacuna con dos dosis pueda extenderse para quienes deseen acceder a los programas sociales, como Juntos y Pensión 65. Explicó que esto está en evaluación, por lo cual ha sostenido reuniones con los ministros de Economía y de Desarrollo e Inclusión Social para saber si la medida es factible.

Carné de vacunación

Sobre el carné o pasaporte de vacunación, Cevallos indicó que por el momento no se puede aplicar de manera general, ya que apenas se ha avanzado con el 32% de la población total.

Aunque dijo que se podría exigir para personas de determinada edad, como el caso de los mayores de 40 años, donde el 70% de la población en ese rango etario ya tiene las dos dosis. Aseguró que están pensando pedir el carné de vacunación en determinados espacios, como por ejemplo, en los viajes interprovinciales prolongados .

Asimismo, el ministro de Salud, destacó que están realizando más alianzas con empresas privadas para incentivar la vacunación de sus trabajadores, así como del público en general, a través de descuentos, sorteos, entre otros.