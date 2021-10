Arequipa: transportistas desisten de suba de pasaje y apuntan a subsidios del gobierno

El presidente del directorio de AQP Masivo, Fredy Chávez anunció que desistirán de la propuesta de elevar el costo del pasaje . La decisión se tomó luego que el alcalde provincial, Omar Candia aseguró que un reajuste tarifario es inviable para las empresas que forman parte del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

No obstante, Chávez señala que las empresas concesionarias del SIT solicitarán una mesa de diálogo con la Municipalidad para abordar alternativas que ayuden al transportista. Refiere que estas atraviesan por una seria crisis ante el alza de combustible y las medidas restrictivas impuestas por la autoridad municipal, entre ellas, no llevar pasajeros parados y la aplicación de multas por el no uso de protectores faciales. “Vamos a sostener constantes reuniones y a más tardar el lunes anunciaremos medidas a tomar”.

Todo indica que los hombres del volante se inclinarán por gestionar, a través de la comuna, un subsidio del gobierno. Chávez reconoce que esa es una alternativa.

Desde el consorcio TransCayma también se apunta a ello. El administrador Patrick Quilca señala que, a la fecha, sostener el servicio es literalmente inviable, debido a que son golpeados por la crisis. “¿Cómo se pretende una tarifa social cuando en la realidad no se hace nada por el transporte?”, cuestionó.

Explicó que si bien, su empresa no planteó una suba de pasaje, esperarán todo octubre para asumir medidas . “El gobierno anunció que todo se estabilizaría al próximo mes, sino ocurre ello, entonces sí plantearemos medidas”, comenta.

Tanto Chávez como Quilca discrepan de la postura del alcalde quien señala que la renegociación tarifaria no está permitida en fase de pre operatividad del SIT.